«Новые чудо-дроны или чудо-ракеты» – в Киеве гадают как обрушить Крымский мост

Вадим Москаленко.  
06.02.2024 19:48
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Украинская армия не имеет средств поражения, которые могут нанести критические повреждении Крымскому мосту.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский военный аналитик Михаил Жирохов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия не имеет средств поражения, которые могут нанести критические повреждении Крымскому мосту. Об...

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Ведущий поинтересовался, когда бандеровцы уничтожат Крымский мост.

«Мы что, ждём какое-то новое оружие, чтобы это наконец произошло?», – спросил журналист.

«Сейчас у Вооружённых сил Украины нет таких огневых средств, которые могли бы нанести такому сооружению, как Керченский мост, такие повреждения, которые были бы критическими.

Мы можем увидеть, например, по Антоновскому мосту, который очень сильно обстреливался, находился под ударами, но в конце концов был взорван», – сказал Жирохов.

Аналитик подчеркнул, что Украине стоит только надеяться на появление какого-то чудо-оружия.

«Поэтому я думаю, что ожидают какого-то более мощного оружия, или какие-то новые морские дроны, которые позволят подорвать конструкции и нанести критические повреждения», – подытожил Жирохов.

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