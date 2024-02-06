Украинская армия не имеет средств поражения, которые могут нанести критические повреждении Крымскому мосту.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский военный аналитик Михаил Жирохов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, когда бандеровцы уничтожат Крымский мост.

«Мы что, ждём какое-то новое оружие, чтобы это наконец произошло?», – спросил журналист.

«Сейчас у Вооружённых сил Украины нет таких огневых средств, которые могли бы нанести такому сооружению, как Керченский мост, такие повреждения, которые были бы критическими.

Мы можем увидеть, например, по Антоновскому мосту, который очень сильно обстреливался, находился под ударами, но в конце концов был взорван», – сказал Жирохов.