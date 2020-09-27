Новые доказательства причастности США к созданию Covid-19

27.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Несколько лет назад в американских лабораториях, открытых в Казахстане, проводили эксперименты на летучих мышах по созданию нового типа коронавируса, опасного для человека.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил глава Евразийского Аналитического клуба Николай Мендкович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для ведения бактериологической войны против Китая, на случай таковой, американская армия уже давно рассматривала возможность использования коронавирусных инфекций, передающихся летучими мышами. Что, собственно, в контексте нынешнего кризиса, породило ряд конспирологических теорий о том, что он являлся утечкой американского биологического оружия.

Сразу скажу – я об этом ничего не знаю, но могу сказать твёрдо, это официальные факты: на территории НИИ биологической безопасности на юге Казахстана реализовывался проект «KZ-33», финансировавшийся Департаментом обороны США, а конкретно – Агентством предотвращения угроз безопасности. В 2017 году проводились эксперименты, связанные с летучими мышами в одном из районов Казахстана. У профессора, судя по всему, горел план по публикации, и в конце прошлого года он часть материала опубликовал.

Получился небольшой скандал, который стал ясен только задним числом, как все стали читать всё, что было написано про коронавирус. По официальным заявлениям Центра особо опасных инфекций, в Казахстане до момента этих исследований коронавирус не регистрировался. Тем не менее, американцы получили грант на то, чтобы искать в Казахстане летучих мышей, зараженных коронавирусом, залезли в две конкретные пещеры, и там нашли определённую популяцию летучих мышей, зараженных альфа-коронавирусом неизвестного науке типа», – сказал он.

Мендкович подчеркнул, что страна для проведения эксперимента также была выбрана неслучайно, потому что проводить подобные исследования необходимо максимально близко к вероятному противнику.

«Я думаю, вы понимаете, что смешно считать это совпадением. Особенно в свете того, что с 2015 года на территории США, это тоже данные открытых публикаций, велись работы по модификации коронавируса, опасного для животных, таким образом, чтобы он был опасен для человека. Но в 2015 году эти работы на территории США, по соображениям безопасности, были запрещены, был введён так называемый «закон Кинга». Ну а в Казахстане почему бы и нет, кто же запретит?

До этого эта группа учёных вела аналогичные эксперименты в Сингапуре. Судя по всему, они оттуда завезли летучих мышей, чтобы посмотреть, как будет в популяции развиваться и насколько он будет опасен» – резюмировал эксперт.