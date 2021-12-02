Новые долги и инфляция – принят госбюджет Украины-2022

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Новости Украины

Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом госбюджет на 2022 год, предусматривающий новые долги, уровень инфляции и невыполнение обещаний президента Владимира Зеленского.

Согласно документу, дефицит бюджета должен составить 189 миллиардов гривен – около 3,5% от ВВП. Кроме того, по прогнозам, рост цен к декабрю 2022 года составит 6,2%.

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На субсидии планируется выделить 38,4 миллиарда гривен, что почти на 10 миллиардов меньше, чем в текущем году. А прожиточный минимум вырастет на целых 200 гривен (около $7).

Зато власть выделит 323 миллиарда гривен на оборонный комплекс – это около 6% от ВВП.

В 2022 году Киев планирует взять в долг ещё 2,89 миллиардов долларов кредита у МВФ.

Не упустил возможности выступить с резкой критикой госбюджета бывший президент Украины, глава «Европейской солидарности» Пётр Порошенко.

«Зеленский обещал, как будто у него первый день президентства. А уже заканчивается третий год, и пора отвечать. Так вот, в бюджете нет ни слова о том, что он говорил вчера – ни расходов на экономические паспорта украинцев, ни 30 миллиардов на большую термомодернизацию. И вообще, такое ощущение, что мы живём в разных странах. Народ живёт в условиях низкой вакцинации, рекордной смертности, недофинансирования государственного оборонного заказа, неиндексации пенсий и зарплат. А власть живёт в мареве иллюзий», – картинно переживал Порошенко.

Он уточнил, что в бюджете не прописаны ни нормальные субсидии, ни рост зарплат.

«Вы даже при свечах не найдёте, где там повышение зарплат медикам, и где 300% надбавок тем, кто работает с ковидными больными. Сторожем в супермаркете сейчас можно заработать больше, чем воином, который защищает страну», – говорил Порошенко.

Тем не менее, в ходе голосования документ поддержали 268 депутатов из 226 необходимых. Бюджет был принят во втором чтении и в целом.