Новые фантазии уволенной Людмилы Денисовой: Ей не даёт покоя Херсон

16.06.2022  17:35 (Мск), Херсон
Геннадий Шелестенко.  
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Денацификация, Дзен, Образование, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

Людмила Денисова – та самая, что на днях с позором была уволена с должности омбудсмена из-за специфических «сексуальных фантазий» насчет российской армии, выдала новый фейк – сообщила в своем блоге, будто «оккупанты захватили Херсонский государственный университет», увезя оттуда в неизвестном направлении проректора Максима Винника, хранившего верность бандеровскому режиму.

Следует пояснить читателям «ПолитНавигатора», что занимавший до последнего времени кресло ректора этого учебного заведения Александр Спиваковский еще в 2014 году стал депутатом Верховной рады Украины от партии Порошенко. Это был как раз тот созыв Верховной рады из числа американских холуёв, что разжигали войну на Донбассе.

Людмила Денисова – та самая, что на днях с позором была уволена с должности...

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И вот что интересно – Спиваковский в свое время попался на разворовывании бюджетных денег, выделенных на местный долгострой – мостопереход ХБК-Таврический, именно он обманывал своих избирателей о дате сдачи этого объекта в эксплуатацию. СБУ возбудила уголовное дело о растрате бюджетных денег, но дальше ему не дали ход, так как следователи вышли на людей Порошенко.

Но вернёмся к университету. На Украине он считался одним из лучших. Главная заслуга в этом – ныне покойного первого проректора Олега Мишукова. Именно он в свое время превратил заштатный педагогический институт в вуз, чей диплом стал котироваться.

Одной из ближайших соратниц Мишукова была Татьяна Томилина, по образованию – преподаватель русского и английского. Она долгое время возглавляла лицей при университете. Лицей был одним из самых престижных учебных заведений Херсона. Татьяна вкладывала свою душу в дело воспитания детей.

После смерти Мишукова к руководству в вузе пришли пробандеровские силы. Их гнев вызывала позиция Тани Томилиной по отношению к русскому языку. Ее просто «съели» на работе, выгнали с позором из лицея, в создании которого она принимала непосредственное участие.

Но радость националистов была преждевременной. После прихода российской армии в Херсон именно Томилиной было суждено заменить «порохобота» Спиваковского. В трудовом коллективе она пользуется заслуженным авторитетом. Думаю, Татьяне под силу сделать университет одним из лучших вузов России.

Под ее руководством ХГУ станет оплотом воспитания в духе причастности к славе военных побед России на протяжении всей ее истории. Убежден, что из вуза будут выпускаться не только хорошие специалисты, но и патриоты, которые с гордостью будут говорить, что – они из русского Херсона.

Вот так, с приходом новой ВГА Херсонщины, противники всего русского уходят в подполье, откуда, правда, продолжают дышать ненавистью и строить реваншистские планы.

Но крысиное гнездо украинских нацистов в университете давно пора было «сжечь», а самих крыс – посадить в клетку, на перевоспитание и восстановление народного хозяйства, ими разрушенного!

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