Новые фантазии Зеленского: на Украине появится «Книга палачей»

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Новости Украины

На Украине появится «Книга палачей», в которой будут фиксироваться все «преступления российских военных». Пропагандистскую новацию анонсировал в своем ночном «видосике» глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, «на следующую неделю запланирован запуск специальной «Книги палачей» — информационной системы, в которой собираются подтвержденные данные по военным преступникам и преступников из русского армии».

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«Я неоднократно отмечал, что все они обязательно понесут ответственность. И мы шаг за шагом к этому приближаемся», — угрожает Зеленский.

По его словам, создание такой информационной системы длится уже некоторое время. В таком документе «будут собраны конкретные факты о конкретных людях, виновные в конкретных жестоких преступлениях против украинцев».

«И такая «Книга палачей» является одной из основ не только ответственности непосредственных исполнителей военных преступлений — солдат оккупационной армии, но и их командиров. Тех, кто отдавал приказы. Тех, кто сделал возможным все, что они сделали в Украине. В Буче, в Мариуполе, в всех наших городах, в всех общинах, до которых дотянулись», — заявил Зеленский.

Напомним, Украина обьявила “военными преступниками” более 600 российских военнослужащих и начала фарсовые судилища над 80 из них – захваченными в плен. Одного российского военного на Украине уже «осудили».