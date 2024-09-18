«Новые люди» бросились защищать сотрудничающего со спецслужбами Франции Дурова

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Либеральная партия «Новые люди» обратилась к западным интернет-компаниям, работающим в России, с требованием осудить преследование властями Франции владельца мессенджера «Телеграм» Павла Дурова.

Об этом сегодня в Госдуме заявил депутат Антон Ткачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство Франции на него вешает, начиная от мошенничества и заканчивая терроризмом. Конечно, никто в здравом уме не будет называть Павла Дурова террористом. Объясню, почему мы требуем освобождения Дурова от всех обвинений, которые предъявляет ему правительство Франции, на простом примере. Если на заборе какой-нибудь нехороший человек напишет матерное слово, то по аналогии с действиями Франции, мы должны, в первую очередь, наказать владельца забора, а не искать того, кто написал», – рассуждал Ткачев.

При этом Илона Маска, который поддержал Дурова, депутат похвалил и предложил разблокировать его соцсеть.

Тем временем Дуров, о котором так пекутся «Новые люди», уже вовсю сотрудничает с французскими властями. Как сообщает Liberation, владелец «Телеграма» пошел на «беспрецедентно активное сотрудничество».

По данным Le Monde, «Телеграм» уже ответил на несколько запросов Управления по делам несовершеннолетних. Также Дуров забанил официальный канал ЧВК «Вагнер».

Прокурор Парижа заверил, что франко-российский гражданин полностью следует условиям судебного надзора, дважды в неделю отмечается в комиссариате.

Стоит отметить, что от общения с российскими дипломатами Дуров отказался. Французский адвокат Дэвид Либескинд заявил, что владелец «Телеграма» может попросить смягчения условий судебного контроля и разрешения уехать из Франции.

На фоне скандального преследования во Франции вице-президент Telegram Илья Перекопский зарегистрировался в России как индивидуальный предприниматель.

Политолог Юрий Баранчик предполагает, что Дурова вскоре могут обменять на арестованного в начале июня в России Лорана Винатье. В понедельник Замоскворецкий суд Москвы распорядился рассмотреть его дело в особом порядке, поскольку Винатье полностью признал винуу. По версии следствия, француз несколько лет целенаправленно собирал данные в области военной деятельности России.

«Винатье гораздо более серьезная персона, нежели просто профессор, изучающий происходящие на постсоветском пространстве процессы. А значит, его возможный обмен на Павла Дурова не пустая фантазия», – пишет Баранчик в своем тг-канале.

По старой французской традиции в дело не могла не вмешаться женщина. Предполагаемая мать троих детей Дурова Ирина Болгар назвала мессенджер «совместно нажитым имуществом», а незарегистрированные отношения (как у нее с Дуровым) могут считаться официальными браками, когда речь идет о правах на имущество.