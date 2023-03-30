«Новые люди» – это новая «партия Чубайса», которая «консолидирует» «испуганных патриотов»

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Полулиберальный политолог Илья Гращенков считает, что партия «Новые люди» – это новый «Союз правых сил» (СПС), который, по его мнению, в начале нулевых «обеспечил золотой век правительства».

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новые люди» – это в некотором смысле СПС 2.0, то есть драйвер изменений и перемен. В трансфере власти это достаточно важная задача, поскольку электорально «Новые люди» ориентированы на класс прогрессивных горожан. Это люди, которые не уехали и достаточно фрустрированы переменами в стране, поскольку не очень их понимают. Это проблематичный электорат, который нужно немножко приобнять и успокоить и дать внятный образ будущего», – сказал Гращенков.

В свое время СПС считался партией Анатолия Чубайса, ныне бежавшего из страны. «СПС 2.0», по мнению политолога, является партией «скорее не оппозиции, а альтернативы» и должен стать «неким авангардом нынешнего правительства и партии власти». «Новые люди», считает Гращенков, должны консолидировать «испуганных патриотов и сформировать реальность, в которой им комфортно».

Он напомнил, о недавно слитом в интернет телефонном разговоре продюсера Иосифа Пригожина и экс-сенатора Фархада Ахмедова, которые ругали власть и переживали о попавших под санкции за Западе особняках и яхтах.

«Мы видим, что элиты сейчас в социальных сетях достаточно громко спорят о перспективах… Вы понимаете, о чем я. И каждый второй-третий узнает свои разговоры на кухнях. Консолидация элит – задача не только для партии власти, но и для оппозиционных партий. «Новые люди» консолидируют правый фланг от либералов до прогрессивных патриотов, которые поддерживают СВО, но считают, что надо было к ней лучше готовиться и вводить умный протекционизм. Эти разные группы могли бы достигать 15% рынка политического влияния. Сегодня этот сектор достаточно привлекательный», – рассуждал Гращенков.

Особенностями аудитории «Новых людей» он объяснил борьбу партии за разблокировку американских соцсетей. Они являются главным каналом коммуникаций «элит и «испуганных патриотов».