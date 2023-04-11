«Новые люди» нашли странный повод заступиться за «Твиттер»

Елена Острякова.  
11.04.2023 23:12
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Соцсети


Фракция партии «Новые люди» решила воспользоваться обсуждением доклада об американских биолабораториях на Украине, чтобы призвать Роскомнадзор разблокировать американскую соцсеть «Твиттер».

Об этом с парламентской трибуны заявил депутат  Владислав Даванков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фракция партии «Новые люди» решила воспользоваться обсуждением доклада об американских биолабораториях на Украине, чтобы...

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«Важно, чтобы об этом докладе узнало как можно больше людей не только в России, но и в мире. Правильно, что мы ведем трансляцию этого заседания «ВКонтакте», но мы считаем, что этого мало. Так, например, площадка «Твиттер» сейчас сделала много для того, чтобы правда могла быть услышанной и в других странах.

В русскоязычном сегменте «Твиттера» достаточно много политических деятелей. Например, зампред Совбеза Дмитрий Медведев. У него «твиттер» 4,5 млн, это больше, чем многие СМИ. Он пользуется этой площадкой, потому что есть понимание того, что наша позиция должна быть услышанной.

Поэтому мы в очередной раз призываем посмотреть, чтобы разблокировать эту площадку», – сказал Даванков.

«Новые люди» составили обращение к Генпрокуратуре РФ и Роскомнадзору с просьбой разблокировать «Твиттер» и призывают подписать его всех желающих.

Ранее за разблокировку «Твиттера» выступил депутат-единоросс Антон Горелкин и даже строгий борец за нравственность – глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Они мотивировали это тем, что новый хозяин «Твиттера» Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских госведомств, который был заблокирован в 2022 году. Кроме того, он пометил как государственные американские и британские СМИ.

Би-БиСи по этому поводу разразилась истеричными требованиями «как можно скорее убрать».

Маск также отказался удалять твит зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что «Украина исчезнет, потому что никому не нужна».

Однако Роскомнадзор не внял призывам. В ведомстве заявили, что не видят оснований для разблокировки Twitter из-за «противоречащего традиционным ценностям» контента.

К тому же, соцсеть по-прежнему не удалила 1,3 тысячи запрещенных материалов.

Сегодня РКН поддержал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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