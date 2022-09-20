«Новые люди» предлагают провести экономическую спецоперацию

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Российская экономика выстояла под западными санкциями, но до победы пока очень далеко.

Партия «Новые люди» ускоренно разрабатывает новую экономическую модель для Российской Федерации.

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Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил депутат от «Новых людей» Александр Нилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Концепция предполагает обновление экономики в условиях санкций с упором на предпринимателей.

«Государство должно заниматься вооружением, ресурсами, транспортом, а предприниматели не только сферой услуг, но и IT», – сказал Демин.

По его словам, партия внесла 70 предложений по государственному протекционизму, но они реализуются слишком медленно. «Новые люди» предлагают, в частности, снизить налоги и ввести 3% ставку для кредитов промышленным предприятиям. Демин полагает, что только так удастся «реальное импортозамещение, а не замещения западных товаров китайскими».

«Если не поможем, то через год бизнеса не будет. Многие предприятия работают на пределе возможностей. Сейчас экономический фронт еще более тяжелый, чем в начале года. И тут понадобится своя экономическая спецоперация. Экономика выстояла под санкциями, но до победы еще далеко, а многие расслабились. Давайте поставим цель не только выполнить задачи СВО, но и сохранить тот уровень жизни, которого нам удалось достичь. Мы не должны рисовать образ будущего, в котором Россия исключена из мира, спряталась в своей норе и сидит, затянув пояса. Нам нужна внутренняя свобода и новые возможности», – резюмировал политик.