«Новые люди» предлагают провести экономическую спецоперацию

20.09.2022  16:25 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 756
 
Дзен, Политика, Россия, Экономика


Российская экономика выстояла под западными санкциями, но до победы пока очень далеко.

Партия «Новые люди» ускоренно разрабатывает новую экономическую модель для Российской Федерации.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил депутат от «Новых людей» Александр Нилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Концепция предполагает обновление экономики в условиях санкций с упором на предпринимателей.

«Государство должно заниматься вооружением, ресурсами, транспортом, а предприниматели не только сферой услуг, но и IT», – сказал Демин.

По его словам, партия внесла 70 предложений по государственному протекционизму, но они реализуются слишком медленно. «Новые люди» предлагают, в частности, снизить налоги и ввести 3% ставку для кредитов промышленным предприятиям. Демин полагает, что только так удастся «реальное импортозамещение, а не замещения западных товаров китайскими».

«Если не поможем, то через год бизнеса не будет. Многие предприятия работают на пределе возможностей. Сейчас экономический фронт еще более тяжелый, чем в начале года. И тут понадобится своя экономическая спецоперация. Экономика выстояла под санкциями, но до победы еще далеко, а многие расслабились.

Давайте поставим цель не только выполнить задачи СВО, но и сохранить тот уровень жизни, которого нам удалось достичь. Мы не должны рисовать образ будущего, в котором Россия исключена из мира, спряталась в своей норе и сидит, затянув пояса. Нам нужна внутренняя свобода и новые возможности», – резюмировал политик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть