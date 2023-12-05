«Новые люди» предлагают штрафовать на 100 тысяч борцов с абортами

Псевдо-либеральная партия «Новые люди» намерена внести в парламент законопроект об оскорблении чувств женщин.

Об этом на пресс-подходе в Госдуме РФ заявил вице-спикер Владислав Даванков, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Я вижу, что в декабре как будто в Госдуме и других ведомствах объявили конкурс на самые дикие идеи о том, как повышать рождаемость. Мы уже слышали о налоге на бездетность, о том, что женщинам не надо получать высшее образование и много-много другого того, что говорить не стоит.

В первую очередь, из-за того, что это говорят мужчины, которые никогда не рожали, не понимают – что это и не понимают, по каким причинам женщины делают аборты. У нас с вами работает закон об оскорблении власти. Я считаю, что нам нужен закон об оскорблении чувств женщин», – сказал Даванков.