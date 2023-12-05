«Новые люди» предлагают штрафовать на 100 тысяч борцов с абортами

Елена Острякова.  
05.12.2023 21:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 230
 
Демография, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал


Псевдо-либеральная партия «Новые люди» намерена внести в парламент законопроект об оскорблении чувств женщин.

Об этом на пресс-подходе в Госдуме РФ заявил вице-спикер Владислав Даванков, передает корреспондент «Политнавигатора».

Псевдо-либеральная партия «Новые люди» намерена внести в парламент законопроект об оскорблении чувств женщин. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Я вижу, что в декабре как будто в Госдуме и других ведомствах объявили конкурс на самые дикие идеи о том, как повышать рождаемость. Мы уже слышали о налоге на бездетность, о том, что женщинам не надо получать высшее образование и много-много другого того, что говорить не стоит.

В первую очередь, из-за того, что это говорят мужчины, которые никогда не рожали, не понимают – что это и не понимают, по каким причинам женщины делают аборты. У нас с вами работает закон об оскорблении власти. Я считаю, что нам нужен закон об оскорблении чувств женщин», – сказал Даванков.

Он предлагает штрафовать должностных лиц на 100 тысяч рублей, чтобы «охладить пыл так называемых демографов, которые пытаются решить проблему рождаемости средневековыми методами».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть