//exit;
12.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Мнение, Общество, Политика, социальные протесты, Украина, Финансы
Просмотров:

Новые налоги окончательно «раздраконят» украинцев

Новые налоговые изменения не принесут ощутимых сумм в государственный бюджет, зато вызовут недовольство нынешней властью у среднего класса и среднего бизнеса.

Об этом на пресс-конференции в Киеве говорили эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Налоговые изменения, которые сейчас предлагаются, принесут незначимую для бюджета сумму, но они приведут к появлению новых схем ухода от налогов, к нарушению принципа конкурентности на определенных рынках, и это приведет к ухудшению жизни украинских граждан. Повысятся тарифы на некоторые услуги. Если будут приняты эти изменения в налоговое законодательство, резко увеличится на бумаге парфюмерных изделий. Уже такое было. Этот спирт уходил не парфюмерам, а на водочные заводы. Второй момент. Введение ограничения стоимости международных посылок приведет к тому, что украинцы будут платить больше», – заявил экономист Виктор Скаршевский.

«Это попытка латания дыр, создания видимости для МВФ, чтобы они согласовали бюджет, и Украина могла получить кредиты. Поэтому власть идет на непопулярные меры в части этих же посылок. Это означает залезть в карманы среднего класса, а иногда даже и среднего бизнеса, который использует эти инструменты для закупок каких-то товаров. Конечно, здесь возмущение будет ощутимо, в том числе и политически ощутимо. Я думаю, что сумма, на которую рассчитывает правительство, будет меньше, поскольку, как только появится такое налогообложение, количество этих посылок упадет, поскольку потеряет экономическую целесообразность и эффективность.

Это ударит по среднему классу, я думаю, что эта группа может присоединиться к тем протестам, которые уже сегодня есть, и, безусловно, это будет иметь влияние на политическую ситуацию в стране. Я не считаю, что из-за этого может случиться Майдан, но количество недовольных в отношении власти, конечно, добавится. Я не вижу целесообразности в таком подходе, речь идет о достаточно небольших суммах. И таким образом драконить украинцев – мне кажется, не от большого ума появилась такого рода идея», – сказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть