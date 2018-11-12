Новые налоги окончательно «раздраконят» украинцев

12.11.2018, Киев, Игорь Петров

Новые налоговые изменения не принесут ощутимых сумм в государственный бюджет, зато вызовут недовольство нынешней властью у среднего класса и среднего бизнеса.

Об этом на пресс-конференции в Киеве говорили эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Налоговые изменения, которые сейчас предлагаются, принесут незначимую для бюджета сумму, но они приведут к появлению новых схем ухода от налогов, к нарушению принципа конкурентности на определенных рынках, и это приведет к ухудшению жизни украинских граждан. Повысятся тарифы на некоторые услуги. Если будут приняты эти изменения в налоговое законодательство, резко увеличится на бумаге парфюмерных изделий. Уже такое было. Этот спирт уходил не парфюмерам, а на водочные заводы. Второй момент. Введение ограничения стоимости международных посылок приведет к тому, что украинцы будут платить больше», – заявил экономист Виктор Скаршевский.

«Это попытка латания дыр, создания видимости для МВФ, чтобы они согласовали бюджет, и Украина могла получить кредиты. Поэтому власть идет на непопулярные меры в части этих же посылок. Это означает залезть в карманы среднего класса, а иногда даже и среднего бизнеса, который использует эти инструменты для закупок каких-то товаров. Конечно, здесь возмущение будет ощутимо, в том числе и политически ощутимо. Я думаю, что сумма, на которую рассчитывает правительство, будет меньше, поскольку, как только появится такое налогообложение, количество этих посылок упадет, поскольку потеряет экономическую целесообразность и эффективность.

Это ударит по среднему классу, я думаю, что эта группа может присоединиться к тем протестам, которые уже сегодня есть, и, безусловно, это будет иметь влияние на политическую ситуацию в стране. Я не считаю, что из-за этого может случиться Майдан, но количество недовольных в отношении власти, конечно, добавится. Я не вижу целесообразности в таком подходе, речь идет о достаточно небольших суммах. И таким образом драконить украинцев – мне кажется, не от большого ума появилась такого рода идея», – сказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.