02.06.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Косово, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Провокации, Происшествия, Россия, Сербия, Скандал, СНГ2
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Новые нападения на косовских сербов: албанцы ударили немолодого Вучича арматурой


Косовские албанцы продолжают атаковать сербов, рискнувших вернуться в свои родные дома после массовых этнических чисток конца 90-х – начала нулевых.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несмотря на призывы сербского министра по делам общин и репатриантов косовского «правительства» Далибора Евтича к «полиции» албанских сепаратистов, еврочиновникам и представителям оккупационного контингента KFOR, нападения албанцев на косовских сербов не прекращаются.

Так, 31 мая албанская молодежь избила пожилых братьев Жику и Бранислава Вучичей в Донье Гуштерице близ Липляны. Те увидели на участке своего родственника, которого не было дома, незнакомцев и отправились выяснить кто это такие.

«Они вошли во двор без чьего-либо разрешения, – рассказал Бранислав Вучич. –  Они должны были спросить, хотят ли они собрать фрукты, я бы не запретил им. Но они напали на моего брата, я побежал на помощь, они ударили моего брата плоскогубцами по голове, а меня – металлическим прутом».

Расправившись со стариками, нападавшие скрылись, а пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Пострадавшие братья Вучичи

«Полиция Косово должна выполнять свою работу, и если такие инциденты происходят, мы не можем говорить о будущем, – прокомментировал ситуацию глава муниципалитета Грачаница Срджан Попович. – Мы не сдадимся, наши люди смелы и хотят выжить в этом краю. Мы можем слушать разные истории на темы большой политики, о диалоге и других вещах, но о чем мы можем говорить, если не сможем решить проблемы, от которых страдает наш народ?».

Твит Далибора Евтича

Однако сразу после этого инцидента произошло нападение на дом семьи Репанович в селе Осояне, входящего в общину Исток. На этот раз в отсутствие хозяев нападавшие разграбили жилище и угнали сельскохозяйственную технику.

«Пандемия» нападений на сербских репатриантов распространяется, и мы каждый день отмечаем новые случаи заболевания, – написал в своем твиттере Далибор Евтич. – Нам не нужна вакцина, чтобы остановить этот «вирус», нам нужна более эффективная реакция компетентных ведомств!».

 

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