Новые обстрелы Белгородской области

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Новости Украины

ВСУ обстреляли сегодня село Никольское в Белгородской области. Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В результате прилета снарядов повреждена линия электропередачи. В связи с этим свет отсутствует по ул. Советской и ул. Восточной. Все оперативные службы и аварийные бригады выехали на место. Электроснабжение будет восстановлено в течение 2 часов», – написал Глдков.

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Пользователи соцсетей сообщают о громких звуках в разных местах Белгородской области.

25 октября ВСУ обстреляли село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Также были зафиксированы прилеты в пограничные пункты перехода в Валуйском и Шебекинском городских округах.

В результате обстрела 22 октября погибли два человека, из них один несовершеннолетний. Были ранены 11 человек, 4 тяжело