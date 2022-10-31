Новые обстрелы Белгородской области

31.10.2022  10:33 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 1240
 
Дзен, Конфликт, Россия, Украина
Новости Украины

ВСУ обстреляли сегодня село Никольское в Белгородской области. Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В результате прилета снарядов повреждена линия электропередачи. В связи с этим свет отсутствует по ул. Советской и ул. Восточной. Все оперативные службы и аварийные бригады выехали на место. Электроснабжение будет восстановлено в течение 2 часов», – написал Глдков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

ВСУ обстреляли сегодня село Никольское в Белгородской области. Об этом в своем ТГ-канале сообщил...

Пользователи соцсетей сообщают о громких звуках в разных местах Белгородской области.


25 октября ВСУ обстреляли село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Также были зафиксированы прилеты в пограничные пункты перехода в Валуйском и Шебекинском городских округах.

В результате обстрела 22 октября погибли два человека, из них один несовершеннолетний. Были ранены 11 человек, 4 тяжело

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть