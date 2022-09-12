Новые подробности задержания украинских диверсантов в Крыму

Новости Украины

«Расстрельная» семерка министров правительства Крыма, подлежащих ликвидации по заданию СБУ, выглядит следующим образом: вице-премьер – министр труда и социальной защиты Елена Романовская, министр курортов и туризма Вадим Волченко, министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Донец, министр топлива и энергетики Игорь Коринь, министр культуры Татьяна Манежина, министр юстиции Олег Шаповалов и министр Республики Крым Константин Михайлов.

Цена за голову каждого колебалась от 300 до 400 тысяч гривен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным спецслужб, для выполнения поручений оперативник СБУ Илья Бондарчук изначально выбрал ранее судимого жителя Новой Каховки Виктора Бараненко. Ему предстояло устроить взрыв в кафе «Саламандра», где собираются члены администрации города и военные.

Виктора Бараненко пытались завербовать по старым грехам, за которые он отсидел

Но в силу возраста Бараненко уже не годился ни в подрывники, ни в шпионы. Тогда он нашел местного парня, который за 150 долларов согласился забросить гранату на веранду кафе. В последующем он получил кличку «Малыш» и выполнял поручения СБУ уже без посредничества Бараненко.

После инсценировки убийств заместителя начальника полиции Новой Каховки Сергея Томка и заместителя главы района Виталия Гура, «Малыш» решил перебраться в другой регион. Бондарчук предложил ему Крым, где тоже полно дел, есть агентурная сеть и схроны с оружием. Первой целью «Малыша» в Крыму был замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов, за что агенту был обещан гонорар в 1 миллион гривен. Жизнь крымских министров стоила дешевле.

Оперативник управления СБУ в Крыму с базированием в Херсоне Илья Бондарчук

«Там есть министры, понял, я знаю по министрам. Сколько денег тебе надо? Я тебе дам их. По крайней мере, они все в одно место приходят на работу. За голову сколько, братан, за голову? Триста мало, будет четыреста. Если согласуют триста, дам триста, если согласуют четыреста, дам четыреста. Они просто все в Симферополе. Да, я сейчас приеду на работу, я сейчас заеду и скину. Там уже вся банда есть. Я могу тебе сейчас их скинуть. Но там потом скажу, кого. Там их будет человек шесть. Но надо будет три из них, потом скажу, так, чтобы ты просто ознакомился. Они все работают на одной работе. Так что нашел, сопроводил, посмотрел – и всего доброго», – наставлял своего подопечного Бондарчук.

Бондарчук. Красные дорожки и клоунский грим – какой президент, такие и спецслужбы

Оружие для выполнения задания должен был предоставить Махмуд – так назвал своего агента в Крыму куратор СБУ. Преимуществом Махмуда было наличие российского гражданства и нужная «духовитость», а также опыт в отработке сотрудников ФСБ в Крыму. Но у Махмуда возникли проблемы с доставкой оружия, о чем он проинформировал куратора.

«Братан, слушай меня внимательно. Есть, я не знаю насчёт пистолета, сказали через пару дней дадут ответ, насчёт пистолета. Есть короче, понял, ружье, длинное ружье. Знаешь, в чём прикол, его привезти проблема. Я уже пол Крыма здесь на уши поднял, я не знаю, у кого и что взять. Тут сейчас нету, проблемы жесткие. Я не знаю, пол Крыма на уши поднял, ищу этот пистолет. Либо ещё вариант неделю, либо две ждать, тогда с Дагестана привезут. Вот, сейчас хотел поехать узнать, что есть вообще», – отчитывался Махмуд по заданию.

Когда же пистолет Glock был найден, в момент его передачи в Феодосии были задержаны и «Малыш», и Махмуд. Последний уже дал все признательные показания.

Сотрудники спецслужб пребывают в большом удивлении от полного отсутствия конспирации в деятельности оперативника СБУ. Помимо открытых бесед по мобильному телефону, голосовых сообщений в мессенджерах и перевода средств с личной банковской карты, Бондарчук рассказывал об американской форме и оружии, которым снабжают сотрудников, об успешном уничтожении херсонского блогера Валерия Кулешова, о применении фосфорных бомб в Харьковской области и многом другом, что свидетельствует о крайне низком уровне подготовки кадров в СБУ. Главное для них – резонанс, картинка, которая окажет психологическое влияние на украинское население и подстегнет спонсоров к предоставлению очередных траншей для сокрой «перемоги».