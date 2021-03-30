Новые поколения крымчан и дончан в гробу видали Украину – экс глава бюро Интерпола

30.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина стремится вернуть территории Донбасса и Крыма, а не людей, которые там живут, а там уже выросло новое поколение.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил народный депутат VI созыва, экс глава бюро Интерпола Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Звучат абсолютно кощунственные и негосударственные заявления государственных чиновников – что нас интересуют территории, а не интересуют граждане на этих территориях находящиеся. Это, прежде всего, заявление Резникова и заявление Кулебы.

Да, это колоссальная проблема – что на Донбассе и в Крыму уже выросло целое поколение, которое привыкло жить без Украины. На Донбассе оно очень хочет жить без войны, без обстрелов, а в Крыму живет уже совершенно в другой стране, с другими параметрами, другими взглядами.

Те люди, которые создали эту проблему, я имею в виду украинских политиков, вряд ли эту проблему решат. В рамках данного формата ни Донбасс, ни Крым мы не вернем», – заключил Кирилл Куликов.