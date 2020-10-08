Новые политсилы готовы бросить вызов Зюганову и Миронову, годами паразитирующих на идеях социальной справедливости

08.10.2020, Москва, Елена Острякова

В России есть сильный запрос на левую социально-ориентированную политическую партию.

Об этом на круглом столе в Москве заявил социолог Виктор Потуремский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы расценивал потенциал такой партии с точки зрения социологии как очень высокий. Запрос на левую конструктивную партию за справедливость, за интересы простых людей я оцениваю очень высоко. На фоне того, что происходит с КПРФ такая левая объединенная партия могла бы точно стать партией номер два в случае своего выдвижения», – сказал Потуремский.

По его мнению, пока эту нишу удается, несмотря на пассивность, удерживать «Справедливой России».

«Ресурсом «Справедливой России» является некая идеологическая платформа. Если коммунисты пытаются заигрывать с несистемной оппозицией, ЛДПР – предложить некое свое видение, предложение некой справедливости от СР, хоть не до конца понимается, но вызывает симпатию и попадает в общественный запрос. Людям это нравится. В условиях некой усталости от партийной системы «Справедливая Россия» имеет некий потенциал», – полагает Потуремский.

Он считает, что на предстоящих думских выборах серьезную конкуренцию традиционным парламентским партиям могут составить новые политсилы.

«Прежде всего это «Партия пенсионеров». Она более конкретная, более прикладная. Если говорить про ковидную специфику, то у нас идет в определенном смысле деполитизация и запрос на прагматику – конкретные результаты и действия. Это интересный феномен, с которым мы еще столкнемся», – сказал Потуремский.