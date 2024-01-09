Новые полмиллиона ВСУшников уничтожат быстрее предыдущих – Соскин

Вадим Москаленко.  
09.01.2024 21:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, США, Украина


Мобилизация полумиллиона украинцев – часть политики планомерного уничтожения населения, которую ведут власти Украины, чтобы продать землю и превратить страну в наркотическую плантацию для западных бенефициаров.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мобилизация полумиллиона украинцев – часть политики планомерного уничтожения населения, которую ведут власти Украины, чтобы...

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Он отметил, что если согласно заявлению бывшего генпрокурора Юрия Луценко, потери ВСУ составляют 30 тысяч в месяц, то за время СВО Украина потеряла не полмиллиона, как он говорил, а уже 660 тысяч солдат.

«Но почему Запад вдруг заткнулся и никто не комментирует информацию Луценко, тишина. Раз тишина, значит правда. Но если это правда и за два года потеряно 500 тысяч человек, тогда сейчас надо ещё 500 тысяч угрохать. И их убьют уже быстрее, чтобы их в навоз спустить, на «зелёную» мясорубку, надо будет максимум 2024 год. Потому что оружия нет, ракет нет, ничего нет. Есть только эта грязевая замороженная линия фронта 1200 км, в том числе специальная украинская мясобойня в районе Крынок. Вот и всё.

Значит, поставлена цель уничтожить молодых мужчин Украины. А коэффициент рождаемости в 2023 году, я думаю, 0,5. Если учитывать, что 16-го года все дети уже или убитые, или забранные в Россию и там им выдают сейчас российские паспорта, или вывезли на Запад, то практически уже с 2016 года никакого появления нового населения в Украине нет. 8 лет идёт только убыль населения», – добавил Соскин.

По его словам, население Украины планомерно уничтожается.

«Тогда понятно, для чего это делается, потому что с 1 января разрешено юридическим компаниям скупать землю до 10 тысяч гектаров. Поскольку в Украине идёт уничтожение населения миллионами, то это соответствует, кто провёл решение – Зеленский и его «зелёные» подельники.

Получается, что цель стоит скупить украинские земли задёшево, 18% мирового запаса чернозёма, чтобы те, кто будут ими владеть через подставных лиц, конечные бенефициары, которых и видно не будет, могли выращивать там соответствующую продукцию, на которой специализируются в Афганистане, Бирме и Мексике. Вот, куда эти копыта ведут», – объяснил экс-советник Кучмы.

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