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15.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
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Новые потери ВСУ: на Донбассе погиб “Саид” из “Черных Запорожцев”

В зоне боевых действий на Донбассе ВСУ понесли очередные потери. Погиб боевик бригады “Черных Запорожцев” младший сержант Семенюк Николай Иванович с позывным “Саид”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает 72-я отдельная механизированная бригада им. “Черных Запорожцев” на своей странице в Facebook.

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“Во время выполнения боевых задач и в результате вражеского обстрела со стороны пророссийских террористов, вчера, 14 января, погиб наш воин бригады “Черных Запорожцев” младший сержант Семенюк Николай Иванович, позывной “Саид”. Наводчик-оператор боевой машины пехоты погиб от несовместимых с жизнью ранений, – говорится в сообщении бригады.

“Николай был на войне с 2014 года. Выполнял мужественно и с честью боевые задачи под Старогнатовкой, Авдеевкой и на Светлодарской дуге. Николай родился в Винницкой области в с. Брагилов 28 ноября 1973 года. Без отца остались двое малолетних детей, любимая жена, брат и родители”, – сетуют “побратимы”.

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