Новые правила ФАС помогут избавиться от «профессиональных» жалобщиков в сфере соцпита Петербурга

18.01.2022  16:41 (Мск), Матвей Кораблев,
Петербург.  
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Дзен, Местная власть, Россия, Санкт-Петербург


Новые правила Федеральной антимонопольной службы помогут ограничить недобросовестную конкуренцию между петербургскими комбинатами питания, которые при помощи жалоб затягивают проведение электронных аукционов.

На сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу появилось сообщение, согласно которому, жалобы по тендерам теперь можно направлять исключительно через Единую информационную систему (ЕИС). Примечательно, что на одну и ту же редакцию извещения или документации можно подать только одну жалобу. Если в закупке предусмотрена универсальная предквалификация, пожаловаться могут только те участники, которые ей соответствуют.

Новые правила Федеральной антимонопольной службы помогут ограничить недобросовестную конкуренцию между петербургскими комбинатами питания, которые...

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Теперь для участников электронных аукционов открывается ряд преимуществ, а именно: автоматизированное формирование сведений на основе данных ЕИС, а также снижение вероятности возврата жалобы.

Помимо вышеперечисленных преимуществ, участники торгов смогут получать информацию о размещении результатов контроля, а также о ходе рассмотрения жалобы. Для подачи жалоб заявителям необходимо пройти регистрацию на сайте ЕИС.

Отметим, что подобные нововведения помогут бороться с «профессиональными жалобщиками» среди петербургских комбинатов социального питания. Так, в конце августа СМИ сообщали, что в городе резко возросло количество комбинатов, жалующихся на результаты электронных аукционов. Примечательно, что в их числе были поставщики, которые даже не заявлялись для участия в тендерах.

На эту проблему обращала внимание руководитель Хакасского УФАС России Ксения Лебедева, подчеркивая, что такую схему «профессиональные жалобщики» могут использовать для нечестной борьбы с конкурентами.

Среди петербургских поставщиков на подобном был замечен комбинат «Артис-Детское питание». В минувшем году компания неоднократно оставляла жалобы. Журналисты не исключали, что предприятие делает это для того, чтобы сорвать проведение торгов или получить в дальнейшем выгоду в виде «подыгрыша» со стороны конкурента в обмен на отказ от претензий.

Помимо того, в 2021 году были замечены две небольшие компании, которые многократно жаловались на результаты торгов. Примечательно, что по сравнению с другими участниками тендеров у них не было никаких шансов на победу, поскольку в электронных аукционах принимали участие крупнейшие петербургские поставщики, обладающие более внушительными мощностями.

Так, поставщик «Масштаб» пожаловался в УФАС, потребовав заморозить торги и лишить вышеупомянутый «Артис-Детское питание» победы. Жалобу признали частично обоснованной, но контракты все равно достались «Артису».

Другая маленькая компания «Фроузен Фиш» обратилась в суд в надежде оспорить результаты торгов на поставки питания во Всеволожском районе. Победу одержал один из крупнейших комбинатов Петербурга «ТЗБ «Петроградская». Однако специалисты УФАС сочли аргументы «Фроузен Фиш» необоснованными и отклонили жалобу.

Нововведения ФАС помогут бороться с такими случаями, когда комбинаты питания по несколько раз жаловались на одни и те же торги, затягивая определение победителя. Кроме того, теперь компании не смогут жаловаться итоги электронных аукционов, если они не принимали в них участия.



Напомним, ранее о высокой картелизированности рынка соцпитания Петербурга рассказал бывший глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков. Он раскритиковал главу города Александра Беглова за нежелание наводить порядок в этой сфере и бороться с коррупцией. После громкого интервью Барабанщиков был задержан и помещен в СИЗО, где пробудет до 9 марта. Журналисты и эксперты неоднократно выражали уверенность, что преследование Барабанщикова началось по указке Беглова, которому не понравилась неудобная правда и критика в свой адрес.

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