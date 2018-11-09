Новые приключения Швондера в Харькове

09.11.2018, Харьков, Артур Манцевич

За последнюю неделю в Харьковской области произошли такие вещи, о которых, если бы сказали несколько лет назад, то никто бы не поверил. И все они за гранью пристойности, не говоря уже о здравом смысле. Честно говоря, не хотелось выносить сор из избы, но… В общем, слабонервным читать не рекомендуется.

Заставь дурака Богу молиться — он и гимн пропоёт. Так можно охарактеризовать поведение наиболее рьяных украинизаторов. Причем на разных уровнях. В сеть попал внутренний документ из нацполиции. И хотя он написан в Киеве, почин пойдет по всей Украине.

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И.о. начальника департамента патрульной полиции капитан Белошицкий подписал распоряжение об укреплении служебной дисциплины. Казалось бы, что могло быть в этом документе? Нет-нет, не то, о чем вы подумали. Нет там ничего ни об укреплении культуры общения, не требований к содержанию в надлежащем порядке служебных автомобилей, ни других, естественных для правоохранителей вещей.

Начальникам территориальных подразделений департамента патрульной полиции Украины предписывается на постоянной основе обеспечить ежедневное утреннее построение личного состава аппарата. Во время этой реинкарнации пионерской линейки капитан Белошицкий требует хором исполнять гимн Украины с использованием средств звукозаписи с равнением на государственный флаг, то есть предлагает, чтобы полицейские пели под «фанеру». Ну, ладно бы предлагал, но он же ещё предупреждает о персональной ответственности в случае невыполнения требований этого распоряжения и берёт контроль на себя.

О чём говорит появление такой бумаги? Ну, во-первых, о том, что патрульных не удостоили начальника с более высоким званием чем капитан. Нет у Авакова для них ни генералов, ни даже не даже полковников. В общем, как пел Высоцкий, «…капитан, никогда ты не станешь майором». Во-вторых, о том, что полиции больше нечем заниматься, как считает начальник подразделения, хотя сводки происшествий говорят об обратном. А в-третьих, о том что, полиция пытается присвоить себе чужой «великий почин».

Уже несколько лет подряд Харьковская кондитерская фабрика (бывшая «Жорж Борман» и «Жовтень») заставляет своих сотрудников начинать рабочий день с гимна. Правда сами кондитеры умалчивают, поют они хором или просто стоят смирно на своих рабочих местах. Стыдно сознаться в том, что работники старейшего предприятия ведут себя так же, как члены домкома во главе со Швондером. Жорж Борман этого бы не одобрил, а нынешняя бессменная руководительница предприятие Алла Коваленко, известная своей упоротостью еще со времен первого майдана, когда переименовала шоколад «Гвардейский», не просто позволила. Она поставила вопрос ребром: «Не нравится — увольняйся!».

Не знаю, для чего Герой Украины Алла Арестовна Коваленко это ввела. Для того, чтобы ее объединение «Бисквит и шоколад» не проглотил «Рошен»? Так он проглотит конкурента, если захочет, даже если тот будет выпускать все торты и леденцы с бандеровской символикой.

Другие предприятия города гимнопения не ввели. Горсовет, открывая и закрывая сессии, петь не требует, как и облсовет. Просто там сразу видно, кто националист, а кто просто представитель своего округа. Сразу можно отметить, кто кладет руку на бюстгальтер и поёт, а кто стоит по стойке «смирно». И эта проверка на вшивость происходит в прямой трансляции.

Зато губернаторка Светличная попиарилась на дне мовы. И опять мимо кассы! В своем комментарии по этому поводу она, вернее ее спичрайтеры, выдали благоглупость: «Сквозь годы и века украинцы пронесли свое слово. Со времен Преподобного Нестора-Летописца, которого мы чтим именно 9 ноября, и до современности. В украинском языке — история и сила нашего народа. И в нем — наше будущее. Ведь украинский — важный фактор государства, мощный объединительный фактор!» Умная блондинка в таких случаях обязательно промолчит, замечу. И уволит того, кто подсунул ей такое. Но это уже из области пожеланий.

Дорогие друзья и подруги! Прошу вас, не выпрыгивайте из штанов! Ну, как вам объяснить, что для укрепления патриотизма полиция должна заниматься охраной правопорядка, кондитерская фабрика и так выпускает вкусные конфеты, а население не стоит поздравлять с тем, что оно не принимает.