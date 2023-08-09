Новые ракеты Taurus способны нанести значительный урон Крымскому мосту – эксперт

Ракеты SCALP-EG и TAURUS, которые Украина ждет от Франции и Германии, способны нанести значительный урон Крымскому мосту. Они несут кумулятивный предзаряд, который разрушает полотно моста, а основной удар придется на опоры.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил военный эксперт, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, ракета SCALP-EG – это практически копия ракеты Storm Shadow. То есть – это просто ее французское название, это совместная разработка Англии и Франции, в принципе они идентичны по параметрам, по характеристикам, по запчастям. EG – это термин, который обозначает, что у них дальность до 500 километров. Но там было ограничение экспортное у английских ракет, и как я понимаю ситуацию, их было произведено не так много, около 2 тысяч всего. Большая часть, естественно, на вооружении самой Великобритании находится, сколько они передали Украине – неизвестно. Но по косвенным признакам от 200 до 500 штук», – уточнил эксперт.

Он напомнил, что в Хмельницкой области были ликвидированы склады с боеприпасами, в том числе Storm Shadow.

«Так как они их массово применяют, до 10 штук ежедневно, то в принципе уже запасы должны были истощиться. И Макрон пообещал передать всего 50 ракет. То есть – это как бы не критично, потому что, например, когда ударили по Чонгару, из 12 запущенных ракет долетели до цели только 2. Одна рядом взорвалась, остальные были сбиты на подлете. То есть эффективность ПВО получается около 70%», – пояснил Васильев.

Накануне был нанесен мощный удар по Староконстантиновскому аэродрому, где базируется бригада тактической ударной авиации, на вооружении которой находятся Су-24, оборудованные пилонами для ракет Storm Shadow.

«Суммарное количество ракет, сколько они использовали в залпе, обычно больше 12 не было. Это позволяет сделать вывод, что у них всего 6 машин, которые оборудованы для пуска этих ракет. Скорее всего, их предупреждают о вылете наших самолетов для нанесения ударов, соответственно, вся авиация поднимается с аэродрома в воздух и уходит на какие-то запасные точки. Но удар, тем не менее, имеет смысл, потому что там находятся топливозаправщики, технический персонал. Они, конечно, прячутся по бункерам, но наши ракеты типа «Кинжал» как раз это дело хорошо выкуривают. Плюс повреждение капониров сильно затрудняет работу», – подчеркнул обозреватель.

Ракеты TAURUS, которые пообещала Германия, тоже близки по концепции и конструкции Storm Shadow.

«Они все имеют проникающую боеголовку за счет того, что в передней части находится кумулятивный заряд, который пробивает до 3 метров железобетона. Он где-то 60 килограммов весом, здоровая такая дура, соответственно, пробивает дырку в конструкции, и основной заряд уже входит внутрь, в это отверстие – и там взрывается. В этом плане они очень опасны именно для поражения мостов. По схеме применения, предзаряд, который взрывается, как на Чонгаре, проделывает небольшое отверстие, максимум, 1,5 метра в диаметре вытянутой овальной формы. И его идея в том, что заряд подлетает под углом 30 градусов, пробивает полотно, и основной заряд заходит и взрывается в опоре. Разрушить опору гораздо важнее, чем разрушить пролет. Потому что опоры восстанавливаются гораздо дольше, а пролеты – за пару-тройку дней. В Херсоне Антоновский мост в прошлом году сколько шпиговали, но в принципе до последнего поддерживали в рабочем состоянии. То есть вывести из строя мосты Storm Shadow за счет такой технологии шансы имеют», – считает Васильев.

По его словам, противовоздушную оборону Чонгара уже усилили, что выразилось в количестве сбитых ракет. Плюс на Чонгаре навели понтонную переправу, и даже в случае полного разрушения моста дорога будет функционировать.

«Для чего реальна угроза и SCALP-EG, и TAURUS – это для опор Крымского моста. Потому что там все-таки капитальные сооружения, и если все средства поражения до того – грузовик, подводный дрон с большим зарядом взрывчатки – опорам повреждения не причинили, и в принципе мост довольно быстро ремонтируется, то здесь опасность прорыва к опорам – за счет функции кумулятивного предзаряда. Она несет очень серьезную угрозу. В данный момент, не считая наших заглубленных бункеров, всевозможных объектов, в которых находятся командные центры и прочее, для них это естественно угроза, и, соответственно, угроза для Крымского моста», – подчеркнул эксперт.

«А как бороться? Да, надо выносить, в первую очередь, то, с чего они запускаются, то есть – самолеты. Опять же, их, максимум, 10 осталось. Там буквально на каждого надо охотиться, отслеживать, чуть где взлетел, сразу стараться перехватить. Но в принципе, насколько я знаю, наши ВКС сейчас этим и занимаются. Второе – выносить места базирования. Сейчас вот «откинжалили» Староконстантинов, Васильков и Миргородский аэродромы, которые остаются под ударом, их, как говорится, тоже надо добивать, и в принципе минимизировать таким образом ущерб, и потенциал этих украинских средств», – заключил Васильев.