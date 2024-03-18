Новые регионы показывают устойчивый рост даже без Херсона

Сельскохозяйственный комплекс на новых территориях продолжает расти, даже несмотря на потерю части территорий на правом берегу Днепра.

Об этом в ходе Круглого стола Совета Федерации по экономической политике заявил директор департамента по реализации специального инфраструктурного проекта Минсельхоза Вячеслав Леонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько цифр прошлого года. Собрали достойный урожай – 4,9 миллиона тонн. За год урожайность выросла на 27%, и думаю, за год потенциал ещё можно прибавить.

Индекс сельхозпроизводства неожиданно составил 100%, то есть в том году мы избежали падения относительно 2022 года. Хотя прогнозы были более пессимистичные после оставления правого берега. То есть, мы произвели больше, чем в 2022 году с учётом правого берега.

Под урожай этого года уже успешно посеяли полтора миллиона гектаров осенью. Это на 21% больше, чем в 2022 году, где-то на 21% больше, чем в прошлом году. Состояние 94% озимых культур оценивается специалистами как хорошее и удовлетворительное.

В регионах уже начат яровой сев, у нас план – 1,7 миллиона гектаров. Сто тысяч гектаров мы уже отсеяли, всё идёт в плановом режиме.

Радует, что к нам практически не поступает жалоб от аграриев что они что-то не могут купить – удобрения, семена. Посевная площадь этого года составит 3,2 миллиона гектаров, что на триста тысяч гектаров больше, чем в прошлом году», – сказал Леонов.