Новые регионы показывают устойчивый рост даже без Херсона

Максим Столяров.  
18.03.2024 21:25
  (Мск) , Москва
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Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Спецоперация, Украина, Экономика


Сельскохозяйственный комплекс на новых территориях продолжает расти, даже несмотря на потерю части территорий на правом берегу Днепра.

Об этом в ходе Круглого стола Совета Федерации по экономической политике заявил директор департамента по реализации специального инфраструктурного проекта Минсельхоза Вячеслав Леонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сельскохозяйственный комплекс на новых территориях продолжает расти, даже несмотря на потерю части территорий на...

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«Несколько цифр прошлого года. Собрали достойный урожай – 4,9 миллиона тонн. За год урожайность выросла на 27%, и думаю, за год потенциал ещё можно прибавить.

Индекс сельхозпроизводства неожиданно составил 100%, то есть в том году мы избежали падения относительно 2022 года. Хотя прогнозы были более пессимистичные после оставления правого берега. То есть, мы произвели больше, чем в 2022 году с учётом правого берега.

Под урожай этого года уже успешно посеяли полтора миллиона гектаров осенью. Это на 21% больше, чем в 2022 году, где-то на 21% больше, чем в прошлом году. Состояние 94% озимых культур оценивается специалистами как хорошее и удовлетворительное.

В регионах уже начат яровой сев, у нас план – 1,7 миллиона гектаров. Сто тысяч гектаров мы уже отсеяли, всё идёт в плановом режиме.

Радует, что к нам практически не поступает жалоб от аграриев что они что-то не могут купить – удобрения, семена. Посевная площадь этого года составит 3,2 миллиона гектаров, что на триста тысяч гектаров больше, чем в прошлом году», – сказал Леонов.

Он подчеркнул, что примерно такая же ситуация и в других отраслях сельского хозяйства и пищевой промышленности региона.

«Растёт животноводство. В прошлом году поголовье скота увеличилось на 10,5 тысяч голов, сельскохозяйственной птицы – на 280 тысяч голов. В новых региона работает 571 предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности», – подытожил чиновник.

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