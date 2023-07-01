Новые регионы предпочли Пригожину Путина
Российское общество на фоне мятежа Евгения Пригожина продемонстрировало повторение ситуации «крымского консенсуса».
Об этом не круглом столе в Москве заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ждут всегда раскола элит. Смотрят, а кто из министров и губернаторов, из лидеров партий занял ту или другую позицию, не консолидирующую. Здесь мы увидели, что таких позиций в принципе не было. Лидеры всех значимых политических партий очень быстро обозначили свою жесткую решительную позицию за президента.
Мы видим продолжение крымского и донбасского консенсуса, только с новым акцентом. Если те консенсусы были связаны в большей степени с внешними обстоятельствами, в ситуации с мятежом наложились внешний и внутренний конфликт. Это наложение двух кризисов показало, что система очень устойчива, консолидирована.
Патриотический консенсус в обществе сохраняется», – сказал Шаповалов.
Он обратил внимание на то, что в кризисной ситуации все новые регионы России однозначно поддержали президента.
«Очень важна была позиция новых регионов, поскольку именно на них все смотрели. И здесь тоже позиция однозначна. И государственные, и общественные структуры всех регионов однозначно солидаризовались с позицией президента», – сказал Шаповалов.
Его поддержал учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Алексей Малинин.
«Мне даже звонили несколько человек из ЛНР и озвучивали очень интересную позицию по отношению к ЧВК. Многие в этих регионах соприкасались с бойцами «Вагнера», помогали им и в целом симпатизировали, даже когда те какую-то критику высказывали.
Но когда начался мятеж, я прямо от коренных-коренных жителей слышал: «Ну как же так? Ладно, критиковали, но понимать мятеж, когда еще не решена основная задача, и страна сражается с внешним врагом, так нельзя».
Я думаю, это основная причина, почему простые люди не поддержали этот мятеж. Они поняли: «Вагнер» решил разобраться до того, как мы реализовали цели СВО», – сказал Малинин.
Спасибо!
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