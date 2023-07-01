Новые регионы предпочли Пригожину Путина

Российское общество на фоне мятежа Евгения Пригожина продемонстрировало повторение ситуации «крымского консенсуса».

Об этом не круглом столе в Москве заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ждут всегда раскола элит. Смотрят, а кто из министров и губернаторов, из лидеров партий занял ту или другую позицию, не консолидирующую. Здесь мы увидели, что таких позиций в принципе не было. Лидеры всех значимых политических партий очень быстро обозначили свою жесткую решительную позицию за президента.

Мы видим продолжение крымского и донбасского консенсуса, только с новым акцентом. Если те консенсусы были связаны в большей степени с внешними обстоятельствами, в ситуации с мятежом наложились внешний и внутренний конфликт. Это наложение двух кризисов показало, что система очень устойчива, консолидирована.

Патриотический консенсус в обществе сохраняется», – сказал Шаповалов.

Он обратил внимание на то, что в кризисной ситуации все новые регионы России однозначно поддержали президента.

«Очень важна была позиция новых регионов, поскольку именно на них все смотрели. И здесь тоже позиция однозначна. И государственные, и общественные структуры всех регионов однозначно солидаризовались с позицией президента», – сказал Шаповалов.