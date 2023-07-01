Новые регионы предпочли Пригожину Путина

Елена Острякова.  
01.07.2023 13:34
  (Мск) , Москва
Просмотров: 256
 
Дзен, Мятеж, Политика, Россия


Российское общество на фоне мятежа Евгения Пригожина продемонстрировало повторение ситуации «крымского консенсуса».

Об этом не круглом столе в Москве заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское общество на фоне мятежа Евгения Пригожина продемонстрировало повторение ситуации «крымского консенсуса». Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Ждут всегда раскола элит. Смотрят, а кто из министров и губернаторов, из лидеров партий занял ту или другую позицию, не консолидирующую. Здесь мы увидели, что таких позиций в принципе не было. Лидеры всех значимых политических партий очень быстро обозначили свою жесткую решительную позицию за президента.

Мы видим продолжение крымского и донбасского консенсуса, только с новым акцентом. Если те консенсусы были связаны в большей степени с внешними обстоятельствами, в ситуации с мятежом наложились внешний и внутренний конфликт. Это наложение двух кризисов показало,  что система очень устойчива, консолидирована.

Патриотический консенсус в обществе сохраняется», – сказал Шаповалов.

Он обратил внимание на то, что в кризисной ситуации все новые регионы России однозначно поддержали президента.

«Очень важна была позиция новых регионов, поскольку именно на них все смотрели. И здесь тоже позиция однозначна. И государственные, и общественные структуры всех регионов однозначно солидаризовались с позицией президента», – сказал Шаповалов.

Его поддержал учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Алексей Малинин.

«Мне даже звонили несколько человек из ЛНР и озвучивали очень интересную позицию по отношению к ЧВК. Многие в этих регионах соприкасались с бойцами «Вагнера», помогали им и в целом симпатизировали, даже когда те какую-то критику высказывали.

Но когда начался мятеж, я прямо от коренных-коренных жителей слышал: «Ну как же так? Ладно, критиковали, но понимать мятеж, когда еще не решена основная задача, и страна сражается с внешним врагом, так нельзя».

Я думаю, это основная причина, почему простые люди не поддержали этот мятеж. Они поняли: «Вагнер» решил разобраться до того, как мы реализовали цели СВО», – сказал Малинин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть