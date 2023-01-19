Новые регионы России временно освободят от ЕГЭ

Елена Острякова.  
19.01.2023 14:36
  (Мск) , Москва
Просмотров: 153
 
Дзен, Образование, Общество, Россия


Выпускники школ новых российских регионов смогут по выбору сдавать ЕГЭ или выбрать другую форму экзаменов в течение 4 лет.

Такая норма будет внесена в правительственный законопроект «Об особенностях праворегулирования отношений в сфере образования и науки на территории Запорожской и Херсонской областей и ЛДНР».

Выпускники школ новых российских регионов смогут по выбору сдавать ЕГЭ или выбрать другую форму...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Об этом сегодня журналистам в кулуарах Госдумы заявила депутат Ольга Казакова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы конечно же в законе должны точно указать, что ребятам будет предоставлен такой выбор формы экзаменов в этот переходный период 4 года. Сегодняшние восьмиклассники уже будут знать, что они могут выбрать форму экзамена, когда они будут заканчивать школу. Уже сегодня есть ребята, которые хотели бы сдать ЕГЭ. Их немного, но они есть. Этот закон юридически оформляет переходный период», – сказала Казакова.

По ее словам, власти новых субъектов поддержали эту норму. Она будут распространена и на тех детей, которые в прошлом году переехали в другие регионы РФ.

Новый законопроект коснется полумиллиона школьников и учителей. Он поможет синхронизировать системы образования новых регионов и РФ. Для учреждений образования предусмотрен мораторий на проверки и льготное получение аккредитаций.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть