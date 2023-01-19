Новые регионы России временно освободят от ЕГЭ

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Выпускники школ новых российских регионов смогут по выбору сдавать ЕГЭ или выбрать другую форму экзаменов в течение 4 лет.

Такая норма будет внесена в правительственный законопроект «Об особенностях праворегулирования отношений в сфере образования и науки на территории Запорожской и Херсонской областей и ЛДНР».

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Об этом сегодня журналистам в кулуарах Госдумы заявила депутат Ольга Казакова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы конечно же в законе должны точно указать, что ребятам будет предоставлен такой выбор формы экзаменов в этот переходный период 4 года. Сегодняшние восьмиклассники уже будут знать, что они могут выбрать форму экзамена, когда они будут заканчивать школу. Уже сегодня есть ребята, которые хотели бы сдать ЕГЭ. Их немного, но они есть. Этот закон юридически оформляет переходный период», – сказала Казакова.

По ее словам, власти новых субъектов поддержали эту норму. Она будут распространена и на тех детей, которые в прошлом году переехали в другие регионы РФ.

Новый законопроект коснется полумиллиона школьников и учителей. Он поможет синхронизировать системы образования новых регионов и РФ. Для учреждений образования предусмотрен мораторий на проверки и льготное получение аккредитаций.