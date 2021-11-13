Новые россияне из-за бугра – похоже на сэконд-хэнд

На днях актриса Наталья Орейро выполнила последние формальности и получила российское гражданство. Кто бы сомневался!

Орейро – это, конечно, из прошлого. И ещё это очень мило. Потому что сериал «Дикий ангел» смотрели, наверное, почти все. Это как-то даже роднее, чем «Санта-Барбара». Более симпатично так точно. У меня все одноклассницы этот сериал смотрели. Да и я одним глазком подсматривал, чтобы быть в курсе. Ну, девчонки же! Эх, молодость…

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Так что Орейро у нас в России любят. И она вполне себе россиянка по духу. Меня другое смущает: что это у нас за распродажа, что за парад для тех, кого списали с ярмарки тщеславия? Просто аттракцион в стиле «Иногда они возвращаются». Жерар Депардье. Стивен Сигал. И прочие. Все отхватили гражданство.

Нет, достойные ребята, но все это порою подаётся так, будто произошло нечто феноменальное. Во всяком случае, некоторыми подаётся. Есть в этом что-то нездорово-рабское. Честно сказать, мне видится, что как-то посерьёзнее и посолиднее необходимо относиться и к российскому гражданству, и к России в целом. Иначе это напоминает нечто такое сомнительное, где свадебные генералы больше похожи на свадебных ефрейторов.

И да, что до гражданства российского. Ладно, Орейро, но вот эти черти, которые прописались в сарае в Гамалеевке, после перебрались в Москву и там напали на мужчину с ребёнком – как такие гражданство оперативненько получают? Вот как?! Тысячи и десятки тысяч таких чертей. Пока людей Донбасса месят снарядами и бомбами; сколько времени и крови понадобилось, чтобы им начать российские паспорта раздавать?

В общем, посерьёзнее да поуважительнее, да поизбирательнее. У нас ведь и так хватает, над чем иронизировать и ёрничать.