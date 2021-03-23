Новые санкции Брюсселя. Как ответит Россия?

23.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Москве следует определиться, как отвечать на новые антироссийские санкции ЕС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

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По его словам, чем дальше, тем более активно страны будут использовать санкционные инструменты в защиту прав человека.

«Такие механизмы сейчас достаточно модные, их внедряют в западных странах — они уже давно есть в США, Канаде, вот Евросоюз его принял в прошлом году. Другое дело, что большого ущерба экономике они не наносят – это больше сигнальный жест и попытка навредить отдельным лицам, приводящая к политическим осложнениям», – говорит политолог.

Также о поделился своими соображениями, как следует в этой ситуации поступать России.

«Можно отвечать символически – как, например, в России вводятся визовые санкции, но не вводятся блокирующие финансовые. Большой вопрос: останавливаться на этом или идти дальше. Можно создать свой механизм санкций по правам человека, чтобы применять его тогда, когда происходит, к примеру, условный разгон условной демонстрации в какой-либо западной стране», – сказал Тимофеев.

По его словам, при этом нужно понимать, зачем это делать с прагматической точки зрения и какие политические результаты это даст.

Напомним, что в начале марта ЕС ввел санкции, против генпрокурора РФ Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Брюссель обвиняет их в нарушении прав человека из-за дела мошенника Алексея Навального, которому вынесен обвинительный приговор.

А на днях в новый стоп-лист Евросоюза попали два гражданина РФ из Чечни – замглавы правительства Республики по взаимодействию с силовым блоком Абузайд Висмурадов и экс-глава полиции города Аргун Аюб Катаев. Их обвинили в том, что они «лично курируют широкомасштабные и систематические преследования в Чечне, которые начались в 2017 году» и «были направлены в отношении ЛГБТ-персон».