Новые санкции США уже не могут помешать достройке «Северного потока-2»

21.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Объявленное 20 октября расширение санкций США против газопровода «Северный поток-2» критическим образом не скажется на проекте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», ссылаясь на мнение экспертов.

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На этот раз санкциями Вашингтон запрещает предоставлять услуги, товары или финансирование для «модернизации или установки оборудования» на судах, которые будут работать на проекте. Фактически речь идет о единственном российском трубоукладчике «Академик Черский», который сейчас находится на Балтике.

По словам, спецсоветника по санкционному праву КА Pen & Paper Сергея Гландина, в данном случае речь не идет о новых санкциях, а лишь о разъяснениях к уже принятому 20 декабря 2019 года закону, предусматривающего, что Минфин и Госдеп будут применять финансовые санкции к компаниям, которые в 30-дневный срок не перестанут сотрудничать с трубоукладчиками и строителями «Северного потока-2».

В свою очередь директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова говорит, что новые меры не включают наиболее опасные для проекта опции. Эксперт напоминает, что летом инициативная группа сенаторов подготовила законопроект, ужесточающий санкции в отношении строящихся российских экспортных газопроводов.

«Этот законопроект до сих пор не покинул стен Сената, а сегодня Госдепартамент расширил санкции против проекта газопровода “Северный поток-2”, внеся пояснения в уже действующий закон. Сравнивая тексты, напрашивается вывод, что Госдеп заимствовал наименее вредоносные формулировки сенаторов, не включив пункты о страховании судов и сертификации газопровода», — отмечает Белова.

Издание указывает, что «Академик Черский» сейчас в сопровождении нескольких буксиров продолжает учения по укладке труб в акватории неподалеку от Калининграда.

«Как считалось, судно, пришедшее в мае в Мукран с Дальнего Востока, не обладало необходимым оборудованием для сварки больших труб диаметром 48 дюймов, используемых при строительстве «Северного потока-2». Однако, возможно, во время длительной стоянки в Мукране оборудование было заменено — достоверно это неизвестно. Тем не менее факт учений позволяет предположить, что «Академик Черский» сейчас располагает необходимым оборудованием», – пишет газета.