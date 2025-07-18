«Новые Шахеды русских уже не собьёшь. Да и нечем» – украинский генерал

Россия значительно усовершенствовала «Герани», так что у Украины не осталось средств борьбы против них.

Об этом на канале «NemyriaLive» заявил бывший первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, генерал-майор запаса Виктор Назаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, сколько Шахедов сейчас летят на наши города, просто, постоянно, и прогнозируется, что их будут тысячи. Если будет так геометрической прогрессией возрастать… такое ощущение, что они как велосипеды, знаете, или как мотоциклы ездят по нашим улицам уже», – возмутилась ведущая.

«Не хотел бы нагнетать ситуацию. Конечно, количество средств поражения, Шахедов, оно увеличилось в разы. Если два года назад мы вели речь про сотню-две, но было больше ракет. Сейчас, конечно, Шахедов больше значительно. Они усовершенствовали Шахеды. Это не те, которые были в 2022-2023. Если раньше выбиралось где-то порядка 20-30 целей на нашей территории, и на каждую выделялось пару Шахедов. И они двигались к этой цели на относительно небольшой высоте. Эта высота была доступна для поражения средствами наших мобильных групп», – сказал Назаров.