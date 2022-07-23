Новые системы ПВО для Украины уже в производстве – глава МИД Германии

Новости Украины

Европейские страны комбинируют поставки вооружений Украине, так как далеко не всегда в их собственных запасах есть необходимые боеприпасы или компоненты.

Об этом в интервью «Deutsche Welle» заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Имеется в виду поддержка Украины со стороны всего международного сообщества, стран-членов НАТО. Именно поэтому мы комбинируем нашу поддержку. Например, мы поставляем Украине гаубицы вместе с Нидерландами, частично мы пытаемся получить боеприпасы от других стран, если у нас нет необходимых. Думаю, в этом преимущество нашей поддержки, мы не действуем разрозненно, а объединяем наши усилия, поэтому я думаю, важно, чтобы мы работали вместе, а не одни против друга. Это усилия, на которых нужно обратить внимание. Все должны смотреть, где можно сделать больше. Наша проблема, как и у многих европейских стран, в том, что у наших собственных запасов есть не все, что необходимо Украине, поэтому мы отправим Украине IRIS-T, например, одну из самых современных систем ПВО, которая ещё находится в производстве. Надеюсь, она к придет к концу лета. Мы всегда проверяем, что еще можно сделать, чтобы поддержать Украину еще больше», – заявила Бербок.