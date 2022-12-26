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Жители города Энгельс Саратовской области, рядом с которым находится военный аэродром стратегической авиации, сообщили о двух громких звуках, похожих на взрывы, после чего в городе зазвучали сирены. Не исключено, что речь шла о работе ПВО. Пятого декабря Украина уже атаковала аэродром в Энгельсе. Официальных пояснений российской стороны пока что нет.

На этот раз, похоже, также идет речь об атаке ВСУ. За несколько часов до этого работающие на власти Украины блогеры синхронно анонсировали «хорошие новости с фронта». Дирижером выступал глава зеленского офиса Андрей Ермак, который поддерживал интригу: «Спокойно, имейте терпение». Теперь начался такой же синхронный разгон ликующих сообщений о взрывах в Энгельсе и преодолении «украинским Святым Мыколаем» 700 километров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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