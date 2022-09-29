Новые территории РФ будут развиваться по переходному крымскому сценарию – Царёв

29.09.2022  21:27 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Крым, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Проголосовавшие на референдуме за воссоединение с Россией регионы пойдут по крымскому сценарию, как в плане интеграции российского законодательства, так и, скорее всего, в языковом вопросе.

Об этом в интервью «News Front» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проголосовавшие на референдуме за воссоединение с Россией регионы пойдут по крымскому сценарию, как в...

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На вопрос о том, почему Россия пошла путем референдумов, а не прямого присоединения территорий, Царев предположил, что руководство решило обратиться к крымскому сценарию.

«Мне сложно сказать, почему было принято такое решение. Но, судя по всему, по аналогии с Крымом было прямо решение. Раз уж в Крыму был референдум, то чтобы на новых территориях была такая же процедура, чтобы новые территории ничем не отличались от Крыма. Наверное, это был основной аргумент.

Потому что, глядя на историю присоединения земель других государств, Советского Союза, Российской империи, то, как вы понимаете, референдум практически никто и никогда не проводил», – напомнил политик.

В то же время он отметил, что крымская практика очень полезна в том смысле, что подразумевает переходный период перед полным установлением российского законодательства.

«Здесь надо не удариться в другую крайность. Надо понимать, что это территории, где многое надо отлаживать. В России очень жёсткие законы. Очень высокие требования. Всё регламентировано. В Украине было не так.

Если сейчас ещё на фоне войны сразу же ввести российскую систему, это будет очень сложно и, возможно, неправильно. Поэтому надо делать, как делали в Крыму. Должна быть некая переходная система», – объяснил Царёв.

При этом он допустил, что на присоединённых территориях могут оставить и украинский язык как региональный.

«Территории, если будут присоединены, то на них будет распространяться действие российского законодательства. А в России чётко определён статус русского языка как государственного языка. Возможны региональные языки. И таким образом, эти языки вводятся там на территории региона как региональные языки. Поэтому ничего придумывать не нужно. Всё будет соответствовать российскому законодательству», – сказал экс-депутат.

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