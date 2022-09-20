Новые территории России не ограничатся Донбассом, Херсоном и Мелитополем, – прогноз

Новости Украины

В обозримой перспективе Россия вернет в свой состав не только земли Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Такой прогноз сделал в эфире YouTube канала «Вольная улица» крымский политолог Владимир Джаралла, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Первый момент, который нужно, как мне кажется, понимать и осознавать многим жителям Херсона – Россия навсегда. То есть, это уже не временное. Я надеюсь, что это уже многие понимают. Идёт обустройство новой жизни. Поэтому, кто колеблется, считает «давайте посмотрим», – они только теряют время. Ничего другого уже больше не будет. Всё то, что сейчас происходит на этих территориях, это не обустройство временных территорий. Это основательное обустройство новых земель. Начиная с создания системы управления, которая работает по российскому законодательству, подготовка кадров начавшаяся, о которой широко не говорят, но, тем не менее, люди, которые из числа сотрудников сделали для себя выбор, уже сейчас проходят эту школу. Далее это само обустройство и устроение связей. Всё показывает о том, что Россия обустраивает эти территории как новые российские территории и, более того, скорее всего, они будут ещё расширяться», – сказал Джаралла.

Эксперт счёл нужным объяснить различия между РФ и Украиной.

«Прежде всего, надо понимать, что Россия страна законов. В самом начале, 8 лет назад, когда мы только интегрировались в Россию, один юрист произнёс прекрасную фразу, он сказал: «На Украине законы были хорошими, но они не работали. В России законы нормальные, но самое главное в этих законах то, что они работают». Поэтому, если есть правила, если есть инструкции, если есть определённые требования по закону, то будет действовать и работать именно так. То есть, возможность где-то обойти, где-то откупиться, каким-то образом «порешать вопрос», – об этом придется забыть очень быстро. И это не громкие фразы, это просто российская действительность. Много критикуют часто в России, очень часто можно услышать критику о том, что как у нас работают законы и как это происходит. Но порядка там намного больше. Это тот важный момент, который жители Херсона, как новые граждане России, должны усвоить достаточно быстро. Потому что это будет новая реальность, в которой они будут жить. Второй момент – это значительная роль государства. Оно многое берёт и многое даёт. Это лучше всего сказать на примере. Те жители Херсона, которые побывали в Крыму, они уже увидели, как выглядит Крым за эти последние 8 лет. Также многое увидела для себя люди, которые побывали на материке. Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область. Вот это, то что они увидели, как было обустроена жизнь, как люди живут, какие у них, собственно, правила. Это, пожалуй, лучше любой пропаганды и агитации. Вот это – будущее Херсонщины. Вот именно так будет выглядеть Херсонщина через несколько лет. С одной стороны, обустройство тех вещей, которые необходимы для всех: дорог, общей зоны, коммунальное хозяйство и целый ряд других моментов. Большие возможности для развития личной инициативы. Однако в обмен на это достаточно строгое соблюдение законодательства, налоги придётся платить и платить в полной мере. Очень серьёзные моменты, связанные с коррупционными системами. В России, конечно же, есть коррупция. Но, в отличие от Украины, она контролируемая. Поэтому, если полагают, что можно решить при помощи денег – это очень большая ошибка. Здесь за это придётся ответить. Это новая реальность, к которой нужно приходить. Появляется нормальная система, появляется нормальное государство, и как раз можно будет жить именно в этих рамках», – объяснил крымский эксперт.

Референдум будет проводиться, прежде всего, для России, её жителей и жителей освобожденных территорий, так как Запад и Украина никогда не признают результатов данного волеизъявления.

«Нужно понимать, зачем проводиться этот референдум. Он проводится не для Запада. Понятно, что западные страны никогда этого не признают. Он точно проводится не для Украины. Украина находится как государство в состоянии агонии… Это проводится для новых жителей России, это приводится для жителей Херсонщины, это проводится для самой России. Потому что это возможность обсудить, поговорить, обрисовать, как это модно говорить, образ будущего. И на деле увидеть, в чем разница того, что было и того, что будет. То есть, это для нас, скорее, повод для того, чтобы окончательно для себя каждый решил, на какой он стороне, и какое решение он примет. Россия это будущее, Россия — это лучшие перспективы», – сказал эксперт.

При этом Джаралла, руководствуясь опытом Крыма в плане налаживания инфраструктуры, не стал скрывать, что, скорее всего, крупные копании не зайдут сразу в новые регионы РФ.

«Опыт Крыма очень здорово помогает как раз новым российским территориям, Донбассу и Новороссии, увидеть, что будет дальше. Да, сюда не зашли крупные банки и сюда не зашли телекоммуникационные компании, а также большие сети. Но в результате здесь выстроены их аналоги, которые работоспособны и не создают никаких проблем в повседневных действиях. Более того, к примеру, Промсвязьбанк, который сейчас уже действует на территории Херсонщины, он туда зашёл раньше, чем в Крым. Он сейчас только здесь разворачивает свою деятельность. А в Херсоне работает уже достаточно полноценно. Что касается телекоммуникационных компаний, то теперь, которые возникнут, будут работать абсолютно по тем же стандартам. Более того, даже по улучшенным стандартам. То есть, например, здесь 4G уже является повседневной практикой, есть возможность в будущем перейти на 5G, это будет уже вопрос времени. Так что, в результате и связь станет лучше. Другое дело, что некоторое время она будет называться незнакомыми компаниями, а не теми брендами, к которым привыкли», – рассказал крымский политолог.