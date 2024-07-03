Новые территории России ожидает строительный бум

Любовь Смирнова.  
03.07.2024 22:55
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Недвижимость, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Строительный бум в новых регионах сместит акцент приобретения жилья у моря с Крыма и Краснодарского края на Херсонскую, Запорожскую области и Мариуполь.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал замдиректора севастопольского филиала Российского экономического университета им. Плеханова, доктор экономических наук Дмитрий Нехайчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Строительный бум в новых регионах сместит акцент приобретения жилья у моря с Крыма и...

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«Мы сейчас приобрели новые регионы. И как несколько лет назад Крым в шутку называли «большой стройкой», так и новые регионы будут «большой стройкой». С учётом преобразования новых территорий, будет существенно меняться ситуация на рынке жилья. Мы сейчас не можем делать прогнозы по всей России, но по поводу юга России это будет интересная тенденция.

Кроме того, что сейчас акцент идёт на развитие Дальнего Востока, как я думаю, будет акцент на развитие юга. Я достаточно часто участвую в инвестиционных формах, где учат, как жить на севере, получать определённые выплаты и так далее, а сейчас идёт к тому, как жить на юге. И как расстраивается Краснодар, Краснодарский край, я думаю, что такой же бум ожидает новые регионы. Как ни крути, это всё-таки юг России», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что «ипотечный портрет» сейчас значительно помолодел. И если раньше жилье в ипотеку приобретали уже состоявшиеся специалисты, с семьей и детьми, то теперь небольшая квартира в ипотеку стандартный атрибут для молодого человека, который еще не обзавелся семьей, или живет в паре.

«Государство не стоит на месте, смотрит, как развивается рынок. К нам в регион тоже заходят крупные кредитные игроки. Всё будет действовать по принципу «невидимой руки»: есть спрос и есть предложение. Я думаю, что спрос будет с каждым годом расти, не смотря на то, что мы прифронтовой регион. Как мы видим, наши люди лояльно к этому относятся», – заверил Нехайчук.

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