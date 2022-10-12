Новые территории России уже готовятся к приёму туристов после разгрома Украины

Херсонская и Запорожская области будут развивать свою туристическую отрасль с нуля. В этом новые регионы РФ рассчитывают на помощь Крыма.

Об этом представители Приазовья заявили на Всероссийском форуме «Интурмаркет. Осень», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спасибо, что вы приняли нас в свою семью, – обратился руководитель департамента туризма Херсонской области Сергей Гришин к присутствующим на форуме. – Мы со своей стороны постараемся максимум принять мер для того, чтобы оправдать это доверие. Мы в своей области начинаем полностью с нуля. Такое понятие как туристическая индустрия отсутствовало, но будем работать. Я стараюсь подобрать нормальную команду, работоспособную. Уверен, что с этой задачей справимся. Херсонщина очень богата своими историческими достопримечательностями, своими маршрутами, есть зелёный туризм. Очень много неосвоенных территорий. Надеюсь, что вы будете нам подсказывать, а мы будем у вас учиться восстановим тот туристический трафик, который в благоприятные времена составлял до 10 миллионов человек. Думаю, мы вернём этого потребителя и, с вашей помощью, найдём новых потребителей. Наши любимые Азовское и Чёрное моря доставят нам удовольствие на новом качественном уровне. Амбиции большие, но работать и работать, надеюсь, что не только займём какой-то уровень как туристическая область, а вырвемся в лидеры не только на просторах Российской Федерации и будем расталкивать всех плечами и занимать мировой уровень тоже».

Пробивной потенциал новых регионов продемонстрировал и.о. министра культуры, спорта и туризма Запорожской области Радик Исякаев. Он пригласил специалистов туристической отрасли Крыма на работу в Запорожскую область.

«Начинаем все с нуля, – подчеркнул Исякаев. – Потенциал наших регионов сумасшедший, планы тоже сумасшедшие, и я надеюсь, именно те лидеры, которые сегодня находятся на «Интурмаркете», нам будут в этом помогать. Я пользуюсь моментом и приглашаю в нашу команду. Потому что, как и в Херсонской области, в Запорожской области такие же проблемы, и чтобы с ними справиться, нужны профессионалы, которые в этом зале. Я пользуюсь моментом, приглашаю вас на работу в Запорожскую область, если есть желание. Подходим, обмениваемся контактами. Я не переманиваю, просто нет времени, надо развивать. Люди в нас поверили, это очень важно. Буквально перед отъездом проводил совещание со своими сотрудниками. Прозвучала такая фраза: «передайте привет, мы очень соскучились по Крыму и Чёрному морю». Огромная просьба помогать нам, оказывать всяческую поддержку для развития туризма Запорожской, Херсонской областям, ДНР и ЛНР».