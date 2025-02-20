Новые территории станут недостижимым образцом для оставшегося огрызка Украины

Максим Столяров.  
20.02.2025 23:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После заключения договорённостей оставшаяся Украина будет прозябать в разрухе, наблюдая, как могла бы восстанавливаться и их территория, если бы она отошла русским.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После заключения договорённостей оставшаяся Украина будет прозябать в разрухе, наблюдая, как могла бы восстанавливаться...

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«Всплеск интереса, эта эйфория к переговорам – она не от того, что у общества какие-то завышенные ожидания к переговорам. Это просто что-то новое, что, может, у людей ассоциируется с каким-то оптимизмом – а вдруг свет в конце туннеля замерцал. Всем хочется окончания войны, все устали, все понимают, что это затянулось. И гибнет очень большое количество людей с обеих сторон, и разрушаются города.

Понятно, что мы, со своей стороны, всё будем восстанавливать, а что Украина будет делать? Это же будет совершенно нищая никому не нужная территория, из которой будут просто выкачивать природные ресурсы», – сказал Коц.

Соведущий эфира Игорь Измайлов согласился с мнением и предположил, что Украина «будет нацифицироваться дальше и смотреть не в сторону поляков, а в нашу сторону через прицел дальше».

«К сожалению, да. Вот такой тупик, в который зайдёт Украина, и мы зайдём. Я не знаю, может быть, нам предстоит создать некую витрину, что могло было бы быть, если бы эти территории отошли нам. И тогда постепенно, может быть, с годами будет формироваться этот диалог, когда вспомнят снова о праве народа о самоопределении и т.д.

Но это должны какие-то структурные социально-общественные изменения произойти внутри самой Украины», – ответил военкор.

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