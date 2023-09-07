Новые территории уже закрывают потребности России в ценных ресурсах

В ДНР уже начали работать и снабжать российский рынок месторождения ценных ресурсов, таких как белая глина.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экономист Иван Лизан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По каолину потребности России уже за счёт ДНР закрыты. Потому что на ДНР заканчивается украинский коалиновый пояс. Каолин – это белая глина, она в химпроме используется при производстве бумаги, керамики, фаянса.

Под Волновахой уже работает месторождение, которое будет в год добывать около трёхсот тысяч тонн каолина, это как раз потребности российского рынка», – сказал экономист.