Новые трели профессора Соловья: «Убийство Лукашенко планировал Кремль»

28.04.2021, Москва, Елена Острякова

Покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко готовилось, но не в этом, а в прошлом году.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил профессор Валерий Соловей, который рекомендует себя как члена тайной организации, управляющей миром, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не в этот раз, а вот раньше – да. В прошлом году была идея совершить на него покушение, но она исходила вовсе не от западных кругов», – сказал Соловей.

Он подтвердил догадку ведущих, что за покушением стояла Россия.

«В тот момент, когда Лукашенко очень надоел, и появилась идея, как от него избавиться. Он и сейчас не очень нужен. Если бы он отпустил Бабарико и объявил, как он обещал в прошлом году Владимиру Владимировичу, досрочные президентские выборы, наплевать нам было бы на Александра Григорьевича. Пригласили бы его в Москву, дали бы ему поместье, выращивал бы свой картофель», – утверждает эксперт.

Соловей известен тем, что постоянно делает прогнозы, основанные якобы на утечках из Кремля. Однако его пророчества больше частью не сбываются, что заставляет сомневаться в приближенности источников к центрам российской власти