Новые угрозы Крыму: «Воды не дадим ни маме, ни сыну»

11.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Чтобы не накалялась ситуацию внутри Украины, нужно ввести уголовную ответственность даже за одно упоминание того, что Крыму нужна украинская вода.

Об этом заявили участники «круглого стола» в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Борьба с Россией должна быть принципиальной, непоколебимой и жестокой. Это не жестокость наша, это вынужденная мера поведения. Никаких договорняков относительно мы дадим вам воду. У меня живёт на сегодняшний день на территории АР Крым моя мама и мой сын. И поверьте мне: не ёкнет нигде, если мы им не дадим воду», – заявила «волонтёр меджлиса», бывшая пленная, экс-начальник «аналитического отдела Хозяйственного суда АРК» Гайде Ризаева.

Беглый дончанин, экс-боевик «АТО» Александр Винничук в свою очередь пожалел, что нельзя точно так же перекрыть воду республикам Донбасса, при этом выразил схожее с предыдущим спикером отношение к своим родственникам на «оккупированных территориях».

«По поводу гуманитарной катастрофы – да никто не будет там сильно страдать от отсутствия украинской воды. По Донбассу – деваться некуда, канал Северский Донец – Донбасс проходит по трубе через Горловку, дальше до Донецка, а оттуда эта же вода перетекает в Мариуполь. Для того, чтобы в Мариуполе была водичка, приходится ДНР поить.

Я с другой стороны хочу обратить внимание на этот вопрос: а как же санкции мировые? Что нам скажут наши международные партнёры, относительно того, что Украина сотрудничает с Россией, а они должны терпеть убытки от того, что отказываются от российского газа, перекрывают им возможность строить трубопроводы и всё остальное. Имидж Украины опускается, он и так ниже плинтуса.

Поэтому никакого сотрудничества с РФ как со страной-агрессором не должно быть, а тот народ, который якобы там – ну, есть моя мать, например, с сестрой. Я не думаю, что подача – не подача воды как-то скажется на них. Это только ускорит, чтобы они оттуда выехали», – рассказал Винничук.

Беглый луганчанин, «волонтёр АТО» Сергей Шакун подчеркнул, что о подаче воды в Крым не может быть и речи.

«Считаю, что подача воды в Крым и упоминание о подаче воды в Крым – это есть преступление против Украины, потому что подача воды в Крым способствует развитию аннексированного полуострова, и за даже за упоминание этого должна быть уголовная ответственность, для того, чтобы не накалялась ситуация внутри страны», – предложил Шакун.

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко поддержал собеседника.

«Давать воду в Крым – это всё равно что передавать продукты супруге, которую выкрал какой-то урод, вместо того, чтобы убить этого урода и вызволить жену», – заявил Жовниренко.