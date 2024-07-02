Новые условия мира от Зеленского. В чем их суть и чего добивается Киев

Сергей Чижов.  
02.07.2024 12:12
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, Украина


В публичной риторике президента Украины Владимира Зеленского наметился странный зигзаг. Ранее сам себе запретивший указом любые переговоры с Россией, пока там у власти остается Владимир Путин, сегодня Зеленский, по его словам,  уже нащупал «модель переговоров с Путиным».

«Украина может найти модель, в которой можно находить решения. Модель такая была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем соответствующее соглашение подписывать с РФ.

Так же и в территориальной целостности, и в энергетике, и в судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда страны с разных континентов готовят решение по тому или иному кризису. А потом этот документ, если он устраивает Украину, так же должен разбираться с представителями РФ. Пока у нас есть только такая модель», – заявил Зеленский в интервью колумнистке американского издания The Philadelphia Inquirer Труди Рубин.

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В публичной риторике президента Украины Владимира Зеленского наметился странный зигзаг. Ранее сам себе запретивший...



Ранее эта же модель была названа главой МИД Украины Дмитрием Кулебой «принципом параллельного привлечения». По его словам, такой принцип, может быть использован по итогам «второго мирного саммита» – после фактически провалившегося швейцарского.

«Продвижение к миру будет постепенным. Именно поэтому выбраны первые три пункта Формулы мира, имеющие самый широкий консенсус. Начинаем с них, дальше продвигаемся к остальным пунктам. Подчеркиваю, что целью Украины остается воплощение всех пунктов Формулы мира. Принцип параллельного привлечения России уже был отработан в 2022 году во время переговоров о Черноморской зерновой инициативе: Украина обсуждает с рядом стран ряд условий, затем эти страны обсуждают их с Россией. Тогда это были Турция и ООН, сейчас это более масштабная инициатива, но и уровень вызовов масштабнее», – заявил Кулеба.

Российский политолог Сергей Марков суммировал новые условия мира от Зеленского.

«Украина. Новые условия мира предлагает Зеленский. 1. Требование границы 1991 года отодвигается в будущее. Сейчас для прекращения войны это не требуется. Видимо, корейский вариант. 2. Зеленский предлагает подписать мир по той же модели, что и Зерновую сделку: Россия и Украина подписывают условия мира не друг с другом, а с неким международным гарантом, возможно с ООН. 3. Все это выдвинуто не официально, а рассказано в интервью. 4. К концу года все эти условия будут сформулированы официально».

На контрасте с привычными оскорблениями и обвинениями в адрес российских официалов подобную эволюцию киевской риторики можно считать «революционным прорывом». Правда, не стоит забывать и о том, что обещать – не значит жениться. И пока что Киев ни словом ни делом не продемонстрировал реальность своего стремления к миру.

Российский политолог Максим Жаров настроен скептически.

«Зеленский заявил о подготовке «плана окончания войны» до конца года. По контексту сказанного  Зеленским видно, что он надеется на некую незначительную трансформацию своей «формулы мира» в связи с тем, что Трамп под давлением республиканского истеблишмента дрейфует в сторону нынешней точки зрения Белого дома в отношении украинского конфликта.

Так что пока нельзя говорить о том, что Зеленский вынужден будет идти на поклон к китайцам. Зеленский будет манипулировать своей «формулой мира» в угоду той или иной группе американской элиты, которая будет одерживать верх в ноябре. По сути мы уже видели такое манипулирование, когда перед Швейцарией из 10 пунктов «формулы мира» в повестке остались лишь три. Пока всем у Зеленского рулит Ермак, именно так будет и дальше», – уверен эксперт.

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