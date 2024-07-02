Новые условия мира от Зеленского. В чем их суть и чего добивается Киев

В публичной риторике президента Украины Владимира Зеленского наметился странный зигзаг. Ранее сам себе запретивший указом любые переговоры с Россией, пока там у власти остается Владимир Путин, сегодня Зеленский, по его словам, уже нащупал «модель переговоров с Путиным».

«Украина может найти модель, в которой можно находить решения. Модель такая была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем соответствующее соглашение подписывать с РФ. Так же и в территориальной целостности, и в энергетике, и в судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда страны с разных континентов готовят решение по тому или иному кризису. А потом этот документ, если он устраивает Украину, так же должен разбираться с представителями РФ. Пока у нас есть только такая модель», – заявил Зеленский в интервью колумнистке американского издания The Philadelphia Inquirer Труди Рубин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ранее эта же модель была названа главой МИД Украины Дмитрием Кулебой «принципом параллельного привлечения». По его словам, такой принцип, может быть использован по итогам «второго мирного саммита» – после фактически провалившегося швейцарского.

«Продвижение к миру будет постепенным. Именно поэтому выбраны первые три пункта Формулы мира, имеющие самый широкий консенсус. Начинаем с них, дальше продвигаемся к остальным пунктам. Подчеркиваю, что целью Украины остается воплощение всех пунктов Формулы мира. Принцип параллельного привлечения России уже был отработан в 2022 году во время переговоров о Черноморской зерновой инициативе: Украина обсуждает с рядом стран ряд условий, затем эти страны обсуждают их с Россией. Тогда это были Турция и ООН, сейчас это более масштабная инициатива, но и уровень вызовов масштабнее», – заявил Кулеба.

Российский политолог Сергей Марков суммировал новые условия мира от Зеленского.

«Украина. Новые условия мира предлагает Зеленский. 1. Требование границы 1991 года отодвигается в будущее. Сейчас для прекращения войны это не требуется. Видимо, корейский вариант. 2. Зеленский предлагает подписать мир по той же модели, что и Зерновую сделку: Россия и Украина подписывают условия мира не друг с другом, а с неким международным гарантом, возможно с ООН. 3. Все это выдвинуто не официально, а рассказано в интервью. 4. К концу года все эти условия будут сформулированы официально».

На контрасте с привычными оскорблениями и обвинениями в адрес российских официалов подобную эволюцию киевской риторики можно считать «революционным прорывом». Правда, не стоит забывать и о том, что обещать – не значит жениться. И пока что Киев ни словом ни делом не продемонстрировал реальность своего стремления к миру.

Российский политолог Максим Жаров настроен скептически.

«Зеленский заявил о подготовке «плана окончания войны» до конца года. По контексту сказанного Зеленским видно, что он надеется на некую незначительную трансформацию своей «формулы мира» в связи с тем, что Трамп под давлением республиканского истеблишмента дрейфует в сторону нынешней точки зрения Белого дома в отношении украинского конфликта. Так что пока нельзя говорить о том, что Зеленский вынужден будет идти на поклон к китайцам. Зеленский будет манипулировать своей «формулой мира» в угоду той или иной группе американской элиты, которая будет одерживать верх в ноябре. По сути мы уже видели такое манипулирование, когда перед Швейцарией из 10 пунктов «формулы мира» в повестке остались лишь три. Пока всем у Зеленского рулит Ермак, именно так будет и дальше», – уверен эксперт.