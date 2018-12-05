05.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Киев, Мнение, Общество, Политика, Политические репрессии, Украина
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Новые веяния из Киева: назвал Майдан переворотом? – В тюрьму!

Одиозный украинский националист, советник главы МВД Зорян Шкиряк призвал ввести уголовную ответственность за отрицание факта «российской агрессии» и непризнание госпереворота на Украине «революцией достоинства».

Об этом он заявил в эфире подконтрольного Администрации президента Украины телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, украинской власти необходимо не просто запретить «российскую пропаганду», но и ввести за нее уголовную ответственность.

«Законопроект — это очень хорошо, но по моему глубокому убеждению мы должны вместо информационного пространства национальных интересов украинской государственности применять уголовную ответственность за признание и пропаганду «русского мира», за оскорбление революции достоинства. За пропаганду и непризнание агрессии России против Украины должна быть уголовная ответственность. Слишком высокая цена в более 11000 невинно убитых украинских граждан и наших героев. Какая сволочь сегодня еще смеет не признавать или более того, оправдывать такие позорные фашистские действия Путина и его кровавого режима?!», – заявил Шкиряк.

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