14.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, ЕС, Общество, Политика, Россия, Сербия, Черногория, Экономика
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Новые власти Черногории намерены отменить антироссийские санкции


Лидер победившей на парламентских выборах в Черногории коалиции Здравко Кривокапич намерен улучшить отношения своей страны с Россией и собирается провести переговоры с партнерами по коалиции, чтобы отменить антироссийские санкции.

Об это он заявил в интервью российскому телеграм-каналу «Незыгарь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отношения с Россией всегда были такими, что ещё 30 лет назад мы воспринимали русских как самый близкий народ. Но затем Джуканович повёл политику в духе Тито, и наши отношения стали ухудшаться. Поэтому скажу важнейшую вещь: мы будем налаживать хорошие связи со всеми странами мира, включая, разумеется, и Россию.

А нынешняя ситуация абсурдна: представьте, что вы как маленькое государство вводите санкции против такого огромного, как Россия. Такие решения руководствуются не интересами граждан, а «спускаются» нам из других, очень интересных сфер», – сказал Кривокапич.

Он также заявил, что намерен в первую очередь добиться отмены скандального «Закона о свободе вероисповедания», который предусматривает возможность конфискации государством православных святынь.

«Именно этот дискриминационный закон сподвиг народ на борьбу и разжег пламя правды, которая и победила на выборах 30 августа», – заключил Кривокапич.


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