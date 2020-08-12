Новые власти Черногории предали народ и спелись с Джукановичем

11.03.2021, Москва, Елена Острякова

Черногорский диктатор Мило Джуканович сохраняет влияние в стране, несмотря на то, что на парламентских выборах в прошлом году победили и создали правительство оппозиционные ему силы.

Об этом в интервью youtube-каналу «Балканист» заявил черногорский журналист Игорь Дамианович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Джукановича до сих пор сохранилась власть. Новое правительство само тормозит нужные перемены и не убирает близких Джукановичу людей из полиции, прокуратуры. Это происходит под влиянием Евросоюза», – сказал Домианович.

По его словам, именно под влиянием Евросоюза продолжается судебное преследование граждан России по фейковому обвинению в подготовке государственного переворота в 2016 году.

«Кассационный совет аннулировал это дело. Но из Евросоюза сказали: мы остановим процесс евроинтеграции», – отметил Домианович.

Он утверждает, что новый премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич дает интервью зарубежным СМИ только с разрешения послов США и Германии.

«Кривокапич обещал позаботиться об отмене санкций против России. Но когда пришел к власти, назначил министра иностранных дел, который работал в министерстве при Джуканович. И он на популярном телешоу заявил, что санкции против России в 2014 году были правильными, только Джуканович это плохо объяснил народу в СМИ», – заключил Домианович. По его словам 80% черногорцев выступают за отмену санкций против России.