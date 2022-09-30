Новые власти Италии – такие же марионетки США, как и старые

Новости Украины

После последних выборов в Италии, на которых победили право-центристы, у многих экспертов была некоторая эйфория по поводу возможного поворота правительственного курса этой страны, а некоторые назвали это предвестником раскола в ЕС. Но пока факты показывают, что победившие правые не намерены менять евроатлантическую и проевропейскую ориентацию и поддерживают «незалежную», а также санкции в отношении России.

Вообще нынешние парламентские выборы по сравнению с выборами 2018-го года были с меньшей явкой. Так, если четыре года назад на избирательные участки пришли 74,41% итальянцев, имеющих право голоса, то в нынешнем сентябре уже 64,03%, что говорит о падении доверия граждан к самой политической системе и разочаровании в существующих партиях. Очевидно, что к урнам не пришли многие сторонники левых из числа рабочего класса, разуверившихся в своих лидерах, проводивших неолиберальную политику сокращений и приватизаций.

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И как закономерный итог 25 сентября победила правоцентристская коалиция, состоящая из партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия». При этом вместо бывшего главы Европейского центрального банка и технократа Марио Драги, ушедшего в отставку в июле этого года, главой кабинета станет Джорджа Мелони, лидер партии «Братья Италии».

Естественно, что на неё, как и на саму коалицию, напала с остервенением вся западная либеральная пресса, связавшая правых консерваторов с фашистами. Тон задали американские СМИ. В частности, экстренной новостью на сайте американской телекомпании CNN было: «Джорджия Мелони станет самым правым итальянским премьер-министром со времен Муссолини».

Масла в огонь подлили чиновники Евросоюза, когда председатель ЕС Урсула Фон Дер Ляйен заявила, что у Еврокомиссии есть меры воздействия на Италию, которые уже были применены в отношении Венгрии, когда Брюссель отказал Будапешту в выделении субсидий и дополнительных средств из европейского бюджета. За этим, конечно, стоит страх перед возможностью победы правых центристов и в других странах ЕС с созданием целого неконсервативного пояса.

Но это пока только опасения, причём ничем реальным не подкрепленные, так как нынешние правые политики, пришедшие к власти в Риме, как и сама республика, находятся в тесных объятиях США, ЕС и праволиберальной идеологии, которую они также будут проводить в жизнь. То есть, это вовсе не будет самостоятельное правительство, а очередной технократический кабинет, которому возможно суждено недолго поправить.

Более того, нынешние политические пертурбации показали, что существенных отличий между левыми центристами и правыми центристами, по сути, нет, и все они заранее ездят на поклон в Вашингтон, словно в ханскую золотоордынскую ставку, чтобы оттуда получить ярлык на княжение в своей вотчине. Так, издание lanotiziagiornale.it в статье под красноречивым названием «Джо командует, Джорджия выполняет. Вперед с войной в Украине», раскрывает подобную схему утверждений.

«Адольфо Урсо, президент Copasir и один из ближайших советников Мелони, прилетел в американскую столицу чуть менее десяти дней назад для миссии, в которой он предложил заверить союзника в Вашингтоне, что если он выиграет следующие выборы, то по внешней политике лидер партии «Братья Италии» будет гарантировать преемственность с правительством Драги», – отмечает издание.

Атлантизм, поддержка Украины, сотрудничество в интересах энергетической безопасности, совместные действия по противодействию российскому и китайскому экспансионизму в Средиземноморье и Африке – вот вопросы, по которым Урсо заверил своих собеседников в Белом доме, что партия «Братья Италии» есть и останется на стороне США.

«Для американцев главное, чтобы Италия сохранила свои обязательства перед украинским правительством и народом. Обязательство, которое гарантировало атлантическое и европейское единство в очень деликатный момент», – пояснил президент Copasir во время пресс-конференции.

Постаралась и сама Джорджия Мелони, которая постоянно демонстрировала солидарность с «незалежной» и единство правоцентристов в поддержке Зеленского. Так, например издание Tag24.it цитирует будущего премьера:

«Да. Это факт. А факты говорят о том, что у правоцентристов есть общая программа, которой нет у левоцентристов. В правоцентристской программе четко написано, что Италия продолжит оказывать поддержку Украине. Я не сомневаюсь, что Италия, независимо от администрации, которой она управляет в то время, должна иметь и поддерживать очень прочные отношения с Соединенными Штатами. А это значит: стоять высоко в западном лагере, стоять там надежно, а также работать в защиту наших национальных интересов», – заявила прессе Мелони.

При этом «наследница» Муссолини поспешила откреститься и от главы Венгрии, хотя только недавно она утверждала, что он избран демократически. Теперь же Мелони задаётся вопросом о нём, и сама же отвечает:

«Орбан? Я не согласна с Орбаном во многих вещах, которые он говорит, особенно о внешней политике».

При этом она же прилюдно показывает свою любовь к главарю киевского режима в социальных сетях, явно рассчитывая на теплую реакцию со стороны Вашингтона и Брюсселя.

«Уважаемый Зеленский, вы знаете, что можете рассчитывать на нашу лояльную поддержку дела свободы украинского народа».

Джорджия Мелони отвечает, опять же в Twitter, президенту Украины, который в социальной сети поздравил ее с успехом на выборах, также сказав, что «мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество с новым итальянским правительством», а также признательность за «постоянную поддержку Италией Украины в борьбе с российской агрессией».

«Будьте сильными и сохраняйте свою веру твердой!», — пишет лидер «Братья Италии».

Единственный близким к пониманию доводов Владимира Путина в этой правоцентристской коалиции окзался Маттео Сальвини. Лидер «Лиги» критикует западные санкции против России за вторжение в Украину, потому что «они вредят не санкционированным, а тем, кто санкционирует». Если они останутся, он просит Евросоюз покрыть «расходы для бизнеса и семей».

Но и он оказался подвержен общему антироссийскому тренду в западной политике, предпочтя мимикрировать и петь в едином хоре, заняв гнилую пацифистскую позицию. Об этом также прокомментировало издание «Аванти» Аvantionline.it.

«В 2018 году при наличии гораздо более мягких санкций после российской аннексии Крыма он громко заявил во время поездки в Россию: «Я чувствую себя как дома здесь, в Москве, в некоторых европейских странах я этого не делаю». Но сейчас Сальвини отступает: с войной «мое мнение о Путине действительно изменилось», с бомбами и танками «все меняется»», – утверждает издание.

Но больше всех поменял свои позиции Сильвио Берлускони, который стал на каждом шагу подчёркивать свой евроантлантизм, приверженность Евросоюзу, заявлять о борьбе с популизмом и демонстрировать всем своё разочарование Путиным и Россией. Издание Espresso.repubblica.it цитирует старейшего итальянского политика:

«В прошлом я надеялся, что удастся построить другие отношения с Россией, я помню, что в Пратика-ди-Маре в 2002 году – с полного согласия наших западных союзников – по моей собственной инициативе было достигнуто соглашение между НАТО и Россией, которое положило конец более чем 50-летней холодной войне и ядерному террору. Я надеялся, что Россия сможет стать надежным партнером Запада перед лицом больших вызовов 21-го века, начиная с китайского экспансионизма. То, что происходит в эти дни в Тайваньском проливе, показывает, насколько актуальна и серьезна опасность, которая возникает из-за политики коммунистического правительства в Пекине».

А на вопрос, выступает ли он за санкции против России, Берлускони отвечает:

«Я не могу отклоняться от позиций правительства, ЕС, США и всего Запада, но – отвечает он – я очень разочарован и сожалею, потому что Россия вместо вступления в ЕС укрепила коммунистический тоталитаризм Китая. Я очень опечален этим».

То есть, судя по данным высказываниям главных деятелей победившей правоцентристской коалиции и заверениям своим хозяевам сохранить преемственность прежнего правительственного курса Драги, – никакого существенного изменения отношения нового кабинета к России не приходится. И в первую очередь это связано с тем, что Италия, как и почти все остальные страны Европы, потеряла свой суверенитет, и все политики от левых и либералов до правых и консерваторов повторяют лишь как один общие мантры, спущенные из-за океана.

Подобное ведет к неизбежной деградации политической системы, к тотальному разочарованию избирателей, к падению авторитета всех официальных партий, как это, например, произошло с другой правой партией – «5 звёзд», лишившейся поддержки граждан. Похоже, что то же самое ожидает и новое правоцентристскую коалицию, так как Джорджия Мелони уже неоднократно указывала, что не будет нести ответственность за деятельность всего кабинета, намекая на возможность распада блока в будущем.

Получается, что, сконцентрировавшись только на антиэмигрантской повестке и на противостоянии ЛГБТ, правые центристы, не решив вопроса поставок энергоресурсов из России, что невозможно без отмены санкций, продолжив общую линию, неизбежно повторят эволюцию всех других правящих коалиций. Это рано или поздно приведет их снова к разбитому корыту.

Тем более, что коалиция, не имея реальной программы выхода из кризиса, не сможет с ним совладать, тогда как страна и дальше будет проваливаться в пропасть. Ведь торговый баланс Италии в январе-июле 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда был профицит в 31 млрд евро, сменился дефицитом в 15 млрд евро. Это говорит о разрушении промышленности, остатки которой сейчас переводят в США, и всего реального сектора экономики.

И возможно такая же участь ждет и другие страны ЕС, где на волне недовольства к власти могут прийти такие же старые правоцентристы, но в итоге они не смогут повернуть курс, оставшись топтаться на месте, не смея перечить главным хозяевам из Вашингтона. Поэтому страхи либералов в итоге касаются лишь возможности потери кресел, тогда как их политика будет снова продолжена.

Данный тупик не будет преодолён, пока социально-экономический и политический кризис окончательно не расшатает старую Европу и не разорит весь оставшийся средний класс. Только тогда разгневанные лавочники способны будут смести одряхлевшие «демократические» системы, а вакуум заполнят реальные, а не мнимые Муссолини и его исторические и политические преемники.