Новые власти Польши продолжат поддержку бандеровской Украины
Несмотря на некоторые противоречия, власти Польши продолжат поддержку Украины после состоявшихся выборов и смены правящей коалиции.
Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Владислав Воротников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению эксперта, два самые очевидных противоречия – это траты польского бюджета на поддержку беженцев с Украины, а также разная трактовка Киевом и Варшавой роли бандеровцев, героизируемых украинскими властями.
Тем не менее, в целом отношение Польши к Украине не изменится, хотя некоторые споры могут продолжаться.
«Польша уже достаточно много выиграла от военной поддержки Украины. Потому что обновила и продолжает обновлять свой технический ресурс, Украине была отдана вся техника советских образцов. С этой точки зрения Польша однозначно выиграла от этого кризиса.
Эта задача уже решена, поэтому вопрос в том, насколько в Польше видят продолжение задач по укреплению себя как барьера и центра поддержки Украины, и получения от этого какого-то международно-политического профита», – подытожил эксперт.
Спасибо!
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