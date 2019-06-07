Новые власти заставят Ахметова поделиться энергоактивами с Коломойским

07.06.2019, Киев, Игорь Петров

К власти в Киеве пришли лояльные Коломойскому силы. Они могут инициировать пересмотр приватизации энергетических активов, принадлежащих Ринату Ахметову.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил эксперт по энергетике Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я говорю о противостоянии Коломойского и Ахметова. Сейчас появились новые фронты для противостояния. Кто знает, будет ли господин Ахметов.. Да, он много потерял на Донбассе, внутри Украины он не так много потерял. А вот на текущем этапе нашей истории все может случиться.

Можно запустить суды по признанию незаконной приватизации крупнейших энергетических активов внутри страны. Ахметов там крупнейший игрок. Эти идеи много звучали, не хочу называть фамилии, но видный член команды Зеленского, господин Герус, постоянно эту идею озвучивал.

Возможно, он не сам, но он постоянно говорил: «у Ахметова монополия на рынке производства электрической энергии из угля». Антимонопольный комитет сказал немножко по-другому и с точки теоретической я был больше на стороне Антимонопольного комитета.

Если считать от общего долю производимой электрической энергии, то никакого монополизма нет, она меньше, чем допустимые нашим антимонопольным законодательством параметры.

Но сейчас пришли люди, куда более лояльные Коломойскому, чем к Ахметову, могут заставить поделиться. Посмотрим. А делиться есть чем», – заключил Марунич.