Новые воры получили решающий пакет акций – киевский политолог

05.03.2020, Киев, Игорь Петров

Новое правительство Украины продолжит курс, начатый еще при Порошенко, ничего нового, что могло бы улучшить ситуацию, ожидать не приходится.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Александр Семченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ничего не изменилось, не изменится. Это следует из заявлений премьер-министра и президента. Премьер говорил, что он будет продолжать делать то, что делал до него Гончарук, но еще более настойчиво, с еще большим энтузиазмом, с еще большим приложением усилий. То есть будет продолжаться тот же курс, что унаследован еще от Порошенко. На Донбассе это – «ни войны, ни мира».

Зеленский имел возможность решить проблему, начать договариваться по-настоящему. Но он этого не сделал. Он мог прекратить обстрелы, они продолжаются, реакции на это с его стороны нет.

То же и в экономической части. Они хотят продолжать приватизацию, заимствования, продавать землю. Будет продолжаться то же убийство промышленности, о чем говорили и Шмыгаль и Зеленский. Зеленский хвалил Гончарука за «меньшее влияние государства на экономическую жизнь». При этом он же ранее пенял ему на падение промышленности. Как можно одновременно говорить то и другое? Понятно, что государство самоустранилось. Если хочешь, чтобы промпроизводство росло, надо чтобы государство влияло на экономику.

Конечно, ушли Гончарук и Милованов – одиозные личности, которые напрямую связаны с Соросом. Но снизить влияние зарубежных структур и заменить его на влияние внутренних олигархов вроде Ахметова – не решение. Вместо одного вора решающий пакет акций получил другой. Но воровать будут что тот, что другой», – сказал он.