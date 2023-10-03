Новые законопроекты в Раде: дело идет к всеукраинскому «фольксштурму»

В Верховную Раду внесены законопроекты, которые вполне можно охарактеризовать как подготовку к организации украинского «фольксштурма».

«Фольксштурмом», как мы знаем, назывались в «Третьем Рейхе» отряды, созданные Гитлером в конце войны. Они были образованы по его приказу о тотальной мобилизации всего мужского населения в возрасте от 16 до 60 лет и женщин от 18 лет. В последние месяцы под ружье ставили даже подростков 10-14 лет. Тогда же в Германии появилась шутка: «в фольксштурме будут те, кто уже умеют ходить и те, кто ещё может ходить».

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Похоже, что к этому дело полным ходом идет и в незалежной. Во всяком случае, минимум, два законопроекта дают основания для подобных суждений.

Первый поднимает с 60 до 65 лет предельный возраст пребывания на службе военных от рядового до старших офицеров и с 55 до 70 лет высшего офицерского состава.

Решение этого вопроса поручается т.н. «Территориальным центрам комплектации и социальной поддержки» (ТЦК) – частным конторам, которые пришли на смену государственным военкоматам.

Украинцы наслышаны о бесчинствах, которые творят эти рекрутеры, незаконно отправляя сограждан на убой. Как они хватают людей на улицах, избивают, унижают, издеваются, насильно увозят неизвестно куда.

Не так давно Зеленский уволил большое число военкоматчиков, набравших на взятках за «откосы» от призыва столько миллионов долларов, что Америка возмутилась, и на смену им пришли бывшие окопники. Которые, во-первых, завидуют непомерно обогатившимся предшественникам, а во-вторых, ненавидят невоевавших. И потому очень лютуют. Теперь в будущем не исключены ужасающие картинки задержаний на улицах не только молодых, но и стариков и издевательств над ними.

Правда, для признания пенсионеров годными к армейской службе требуются, согласно законопроекту, заключения военно-врачебных комиссий (ВВК) – специализированных медучреждений, определяющих состояние здоровья лиц, которые подлежат призыву. Однако, как на своем канале подметил известный киевский адвокат Сергей Гула, помогающий клиентам избегать злоупотреблений со стороны ТЦК, «эти ВВК кого угодно могут признать пригодным и здоровым».

Он привел данные о том, что, минимум, 30% заключений ВВК по Украине были «липовыми». И причем – не только в смысле освобождения здоровых за взятку, но и в смысле отправки на передовую больных и немощных, но бедных новобранцев.

Его слова подтверждает и наш давний знакомый, русский православный киевлянин и тоже юрист по образованию Олег:

«Да, действительно, у военкомов была отлажена схема получения колоссальных «хабарей» за «откосы», с участием в ней и ВВК, и прочих сопутствующих структур. Но ведь с рекрутеров требуют план по вербовке. Вот они и замещали уклонистов всеми, кто под руку попадется, хватали повсюду, где только могли. Точно так же происходит и сейчас, только новые военкомы куда похлеще. Что же касается упомянутого закона, это очередное безбожно-лукавое и подлое порождение антинародного режима. Посмотрите, например, какая лживая пояснительная записка к нему прилагается. В ней говорится, что, дескать, законопроект создан в ответ на «массовые требования пенсионеров и людей престарелого возраста, которых дискриминируют, отказывая в отправке на фронт». Ага, так мы и поверили, что прямо аж целые массы престарелых патриотов рвутся на убой, чтобы лечь там в землю в первые же часы! Как тот дед под сто лет в одной из советских сказок, который пытался поднять саблю, да вместе с ней и свалился…».

Цинизму и безбожной лжи просто нет предела. Все продумано с изощренным лукавством. Даже тот момент, что в ТЦК пенсионерам, кроме прочего, будут подсовывать бумаги о полном согласии на «могилизацию». Как водится, с мелким шрифтом и массой текста, прочесть который многие старики просто не в состоянии по причине плохого зрения. Но военкоматчики наверняка их будут торопить, убеждать, давить. Не исключено, что и бить, заставляя подписать – ведь сколько уже есть таких фактов по отношению к более молодым новобранцам. Ошибочная подпись только усугубит их положение: их могут отправить в самую, что ни на есть, мясорубку…

Второй законопроект запрещает пересекать границы Руины гражданам призывного возраста, имеющим законные отсрочки. Например, студентам. Скоро они могут лишиться вообще всех отсрочек и отправиться на бойню. Как и те, кто не воюет по религиозным убеждениям. Скорее всего, их тоже отправят на передовую. А если добавить, что с октября обязательному взятию на учет подлежат и женщины, работающие в фармацевтике и медицине, то для многих украинцев и украинок картина рисуется весьма малоутешительная.

Параллельно в законодательном органе беззаконной державы произошло еще одно знаменательное событие. С 1 октября вступает в силу закон № 4142 «О системе общественного здоровья», предусматривающий поголовную вакцинацию и ответственность за уклонение от нее. Он был инициирован еще в 2021 году, но тогда не смог пройти легитимацию из-за многочисленных жалоб на содержавшиеся в нем нарушения Конституции и законов. Однако теперь его вдруг вводят в действие. Почему?

«Обратите внимание на несколько пунктов, – поясняет ситуацию Олег. – Согласно этому «волчьему акту», муниципальные эпидемиологические инспекции получают право: проникать на территории любых организаций и предприятий, в жилые помещения; локально назначать обязательные карантинные мероприятия; запрещать работу организаций и предприятий; в присутствии полиции изымать и конфисковывать любые предметы, которые якобы могли быть заражены; привлекать к административной ответственности за неисполнение их распоряжений. Причем такие полномочия не предполагают даже предварительного получения санкций от суда. И штрафы эти инспекции выносят также самостоятельно. Кроме того, работодатели по требованиям органов надзора должны будут увольнять не только возможных носителей инфекции, но и тех, кто хотя бы гипотетически был с ними в контакте. И, конечно, выгонять всех, кто не выполнил требования об обязательной вакцинации. Даже школьников и детей дошкольного возраста. Зачем это делается, если пандемия сошла на нет еще в 2022 году? И куда же планируют отправлять этих людей?..».

Да наверняка туда же, в «фольксштурм», считает наш собеседник.

«У меня лично нет сомнений, что законы – звенья одной цепи, – говорит Олег. – Ну, вот возьмем хотя бы пресловутый № 4142. Какой смысл его было обязательно вводить именно сейчас, когда никакой пандемии нет, да и, слава Богу, не предвидится. Это ведь старый дискриминационный проект, нарушающий права граждан, не желающих подчиняться тотальному контролю со стороны государства, завуалированному под требования «санитарно-эпидемиологических норм».

Его даже в самый разгар ковида не посмели ввести в действие. А теперь-то чего? А вот чего: взять под контроль всех, способных держать оружие и даже неспособных, собрать о них медицинскую информацию для ВВК и, уволив с работ, выгнав из институтов и даже школ, поставить под ружье. Здоровых и больных, заразных и незаразных. На пушечное мясо, считает хунта, все сгодятся…».

Возвращаясь к аналогии с «фольксштурмом», отметим, что к маю 1945 года было сформировано около 700 его батальонов вместо 6710, планируемых изначально. Украинский шоу-фюрер, вероятно, планирует набрать гораздо больше, ведь даже Гитлер не забривал стариков старше 60 лет. Но что у Зе-фигляра в итоге получится, предсказать нетрудно. Колоссальная волна народной ненависти и вполне логичный и позорный крах.