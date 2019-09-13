Новые законы добьют предпринимательство на Украине

13.09.2019, Киев, Игорь Петров

Украинский бизнес в ужасе от принимаемых в ускоренном темпе Верховной радой крайне опасных законов.

Об этом в эфире UkrLife.TV заявил экс-премьер Украины, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«10 сентября было принято много законов, которые создают огромные риски для развития предпринимательства в Украине, особенно малого. Я имею в виду, в частности, вопрос регистрации торговых операций и штрафных санкций. Иногда мы не можем понять, где источник, кем был подготовлен тот или иной проект законодательного акта», сказал Кинах.

Он рассказал, что многие промышленники и предприниматели направили свои предложения в профильные комитеты парламента, но ни одно из них не было рассмотрено.

«И сейчас мы готовим более консолидированные действия, потому что этот законодательный спам может нанести большой вред. Разговор идет про принципиальные стратегические вещи. Предпринимательство для Украины – это источник формирования в стране среднего класса, помимо прочего, без которого у нас просто не будет будущего. И это люди, которые умеют защищать свои права цивилизованно. Это основа демократической страны», – заявил Кинах.