Новые запорожские власти готовы обеспечить для России импортозамещение

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Имеющая огромный экономический потенциал Запорожская область не станет обузой для Российской Федерации.и

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов

По его словам, Южная Украина серьезный промышленный регион.

«Чего стоит одна Запорожская АЭС (крупнейшая в Европе!) в уже пророссийском Энергодаре. Вчера она вырабатывала больше четверти электроэнергии всей Украины, а сегодня может питать и юг Украины, и Донбасс, и даже Крым. Это принципиальный вопрос. Помните энергоблокаду Крыма, которую устроили украинские националисты? Вот русский юг Украины обеспечит энергобезопасность полуострова. А это и свет в домах местных жителей, и бесперебойное водоснабжение, и гладкий курортный сезон», – сказал Рогов в интервью «Комсомольской правде».

Он также напомнил, что в Запорожье производились автомобили, авиадвигатели и двигатели для вертолетов.

«В свое время до 80 – 90% всех вертолетов в Советском Союзе летали именно на запорожских двигателях», – добавил политик.

Он также считает, что Запорожье готово обеспечить для России импортозамещение.

«Мы составили списки из нескольких десятков предприятий с продукцией, необходимой для импортозамещения. Машиностроение, приборостроение, уникальная элементная база для сложных систем управления. Последние восемь лет искусственно было запрещено это поставлять в Россию, но даже при этом производство работало. А если это будет уже не экспорт, а внутренний рынок, то объемы только вырастут», – объясняет Рогов.