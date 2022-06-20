Новые запорожские власти готовы обеспечить для России импортозамещение

20.06.2022  14:18 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина, Экономика
Новости Украины

Имеющая огромный экономический потенциал Запорожская область не станет обузой для Российской Федерации.и

 

Имеющая огромный экономический потенциал Запорожская область не станет обузой для Российской Федерации.и   Об...

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов

По его словам, Южная Украина серьезный промышленный регион.

«Чего стоит одна Запорожская АЭС (крупнейшая в Европе!) в уже пророссийском Энергодаре. Вчера она вырабатывала больше четверти электроэнергии всей Украины, а сегодня может питать и юг Украины, и Донбасс, и даже Крым. Это принципиальный вопрос.

Помните энергоблокаду Крыма, которую устроили украинские националисты? Вот русский юг Украины обеспечит энергобезопасность полуострова. А это и свет в домах местных жителей, и бесперебойное водоснабжение, и гладкий курортный сезон», – сказал Рогов в интервью «Комсомольской правде».

Он также напомнил, что в Запорожье производились автомобили, авиадвигатели и двигатели для вертолетов.

«В свое время до 80 – 90% всех вертолетов в Советском Союзе летали именно на запорожских двигателях», – добавил политик.

 

Он также считает, что Запорожье готово обеспечить для России импортозамещение.

«Мы составили списки из нескольких десятков предприятий с продукцией, необходимой для импортозамещения. Машиностроение, приборостроение, уникальная элементная база для сложных систем управления. Последние восемь лет искусственно было запрещено это поставлять в Россию, но даже при этом производство работало. А если это будет уже не экспорт, а внутренний рынок, то объемы только вырастут», – объясняет Рогов.

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