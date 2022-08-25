Новые жертвы войны: в Горловке снаряд ВСУ убил мать и покалечил двоих ее детей

25.08.2022  09:10 (Мск), Горловка
Никита Еременко.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Происшествия, Украина
Новости Украины

Один человек погиб сегодня утром при обстреле Горловки в ДНР со стороны ВСУ. Также при ударах пострадали двое детей, им оказывается медицинская помощь,

Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько в соцсети.


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По его словам, 12-летний мальчик и его 17-летний брат получили серьезные ранения, а их мать скончалась на месте.

Приходько также  отметил, что обстрел города продолжается. ВСУ не прекращают атаковать город – коммунальные службы ежедневно фиксируют повреждения гражданской инфраструктуры – школы, частные жилые дома и другие здания.

На детских площадках ежедневно находят осколки от снарядов. В результате обстрелов регулярно получают повреждение высоковольтные линии — люди остаются без электроэнергии. Кроме того, в Горловке разбросаны мины «Лепесток», на которых подрываются мирные жители.

«Сегодня утром в Горловке мать бежала с двумя детьми в укрытие. Она погибла на месте. Дети ранены. Украина убила ее европейским оружием на глазах у детей. Европа убивает с чистыми руками», – комментирует ситуацию работающая на Донбассе российская журналистка Марина Ахмедова.

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